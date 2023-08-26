Zeynep Bastık'ın konser kombini çok konuşuldu

Zeynep Bastık, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Bastık’ın sahne kıyafeti konsere damga vurdu.

Zeynep Bastık'ın konser kombini çok konuşuldu

Son dönemde şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Zeynep Bastık, önceki akşam KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi.

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"Ara" şarkısıyla konserine başlayan Zeynep Bastık, aralarında "Marlon Brando", "Bi Tek Ben Anlarım", "Uslanmıyor Bu" ve "Felaket"in de olduğu şarkılarını seslendirdi.

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Kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu şarkılarını da da söyleyen Bastık, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatırken performansıyla büyük alkış aldı.

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Zeynep Bastık “Her konserde olduğu gibi bugün de enerjim çok yüksek, burada olduğum için çok mutluyum. Şarkılarımızla bugün Bodrum’u yıkacağız” dedi.

Bastık'ın konserde tercih ettiği kıyafet ise dikkat çekti.

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