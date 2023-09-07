Zeynep Bastık güzellik sırrını konserde açıkladı

Şarkıcı Zeynep Bastık konserinde 'Çok güzelsin' diyen bir hayranına verdiği cevapla gündem oldu.

Zeynep Bastık güzellik sırrını konserde açıkladı

Zeynep Bastık, uzun süre aşk yaşadığı Tolga Akış'la 2021 yılında dünyaevine girmiş ancak ikili bir yıl olmadan boşanma kararı almıştı. Ayrılığın ardından adı birçok isimle anılan Bastık Ali Can Ayyıldız ile yeni aşka yelken açtığını kucak pozuyla duyurmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde tuvalette çektiği selfie ile gündeme gelen ve iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren Bastık konserlerine de tüm hızıyla devam ediyor.

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Zeynep Bastık'a konseri sırasında bir hayranı "Çok güzelsin" yorumunda bulundu.

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Bastık hayranına "Hepsi aşktan" şeklinde söyleyerek hem güzellik sırrını hem de ilişkisinde mutlu olduğunu açıkladı.

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