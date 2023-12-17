Zeytin Ağacı rekor tazeledi

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış, Serkan Altunorak gibi isimlerin kadrosunda olduğu Zeytin Ağacı, Temmuz 2022’de dijital içerik platformu Netflix Türkiye’nin orijinal Türk yapımı olarak yayınlanmıştı.

Dünya genelinde ‘Another Self’ adıyla izleyici karşısına çıkan dizi, 2023 yılında 24 bin saat daha izlenerek toplamda 132 milyon 800 bin saat izlenmeye ulaştı. Senaryosunu Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Zeytin Ağacı, böylece dünya çapında en çok izlenen Netflix Türkiye yapımı dizi olma unvanını korudu.

2. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

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Türkülere akustik yorum

Son dönemlerde müzik sektöründe akustik albüm moda oldu. Kutsi, bunun en güzel örneklerinden birisi. ‘Kutsi En İyiler Akustik’ albümünün ardından bu kez müzikseverlere türkülerden oluşan yeni bir albümle ‘Merhaba’ dedi.

Geçmişten bugüne uzanan 10 türküden oluşan ‘Kutsi Türküler (Akustik)’ albümü, Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Bestelenmelerinin üzerinden yıllar geçse de yeni nesillerin de kalbine dokunacak olan albümle kahramanlık türkülerinden özleme, gurbetten yürek burkan hikâyelerine Türk müziğinin mirası olan türküler yaşatılacak.

Albümdeki tüm eserler, birbirinden değerli. Tek tek dinledim. Harika bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

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Efsane şarkılar, kanunla buluştu

Onur Asım Ocak, çok farklı bir albümle karşımıza çıktı. Minik Serçe Sezen Aksu’nun geçmişten bugüne uzanan 9 unutulmaz eserini enstrümantal tarzda yorumladı.

‘Kanun Namına Sezen Aksu’ isimli albüm, Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. ‘Ah İstanbul’dan ‘Sarı Odalar’a, ‘Tutuklu’dan ‘İhanetten Geriye Kalan’a kadar çok sayıda kalplere dokunan şarkı, Şenocak’ın müthiş kanun performansıyla yeniden hayat bulmuş.

Albümdeki tüm şarkıları dinledim. Hepsi birbirinden harika. Dinleyenlere duygusal rüzgârlar estirecek albümde emeği geçenleri kutlarım.