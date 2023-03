'Bitirdik' demişlerdi yine başladılar. 4 ülkeden et ve kasaplık hayvan ithal edilecek

Tarımdan Haber'in aktardığına göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kasaplık hayvan ithalatının ardından karkas et ithalatı için de düğmeye bastı. Hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalardan dolayı yurt içinde üretime büyük bir darbe vurulurken, son dönemde et fiyatlarındaki artışın önüne et ve hayvan ithal ederek geçilmeye çalışılıyor.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 2020 yılında bir TV kanalında yaptığı ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaştığı söyleşide Türkiye’de et ithalatının bittiğini söylemişti. Pakdemirli söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile et ithalatını bitirdik. Canlı hayvan üzerinde fon var, kalkmasının imkanı yok.2022 yılında ithalatta et derdi yok, kasaplık derdi yok. 2022 yılında da besicilikle ilgili ithalatı tamamen bitireceğiz. Bugün itibariyle üreticimiz, besicimiz et ithalatının olmayacağını bilsin yeterli."

URUGUAY, POLONYA, ROMANYA VE BOSNA HERSEK'TEN YAPILACAK İTHALATLAR İÇİN SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Et ve Süt Kurumu’nun üst düzey bürokratlarının birçoğu ithalat için yurt dışında bulunuyor. Avrupa ve Güney Amerika’da farklı farklı ekiplerin ithal edilecek kasaplık hayvan ve karkas et için arayış içinde olduğu belirtiliyor.

URUGUAY’DAN 4 BİN HAYVAN GEMİYE YÜKLENDİ GELİYOR

Uruguay’dan ithal edilecek 4 bin kasaplık hayvanın sözleşmesinin imzalandığı ve hayvanların gemiye yüklenerek, yola çıktığı kaydediliyor.

ROMANYA’DAN 2 BİN KASAPLIK HAYVAN BULUNDU SÖZLEŞMEDE SORUN ÇIKTI

Uruguay’ın dışında Et ve Süt Kurumu yetkililerin Romanya’dan ithal edilmek üzere 2 bin baş kasaplık hayvan için girişimde bulunduğu belirtilirken, 2 bin kasaplık hayvanın ithalat sözleşmesinde sorun çıktığı ve bu sorunun çözülmeye çalışıldığı vurgulanıyor.

POLONYA’DAN 500 TON KARKAS ET İTHAL EDİLECEK

Kasaplık hayvanın dışında karkas et ithalatının da önünü açan Tarım Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu aracılığıyla ilk planda Polonya’dan 500 ton karkas et ithalatı yapacak. Polonya’dan yapılacak 500 ton karkas et ithalatının sözleşmelerinin de imzalandığı kaydediliyor.

BOSNA HERSEK’TEN BİN TON KEMİKSİZ ET İTHAL EDİLECEK

Bir süredir Bosna Hersek’ten ithal edilecek kemiksiz et çalışmalar yürüten Et ve Süt Kurumu, bu çalışmaların sonuna geldiği belirtiliyor. Buna göre Bosna Hersek’ten de ilk planda 1000 ton kemiksiz et ithal edilecek.

TARIM BAKANLIĞINI İTHALAT BAKANLIĞI HALİNE GETİRDİLER

Kasaplık hayvan ve karkas et ithalatı, Türkiye’nin hayvancılıkta düşürüldüğü acı durumu gözler önüne sererken, bu ithalatlara uygulanan yanlış politikalarla zemin hazırlayan Bakan Kirişçi ve ekibinin hala görevlerinin başında durması ise Bakanlığın içine düştüğü durumu gözler önüne seriyor.

BAKAN 3.5 AY ÖNCE HAYVANCILIKTA SORUNLARI ÇÖZÜMÜ İÇİN SÜRE İSTEMİŞTİ

Diğer yandan Bakan Kirişçi, 3.5 ay önce yaptığı bir açıklamada hayvancılıkta yaşanan sorunlara tepki gösterenlere, göreve geleli daha 8 ay olduğunu, çocuğun bile 9 ayda doğduğunu belirterek, “Biraz beklerseniz bunların hepsinin üstünden geleceğiz” diyerek söz vermişti.

Kirişçi, geçtiğimiz Kasım ayında, Edirne Tarım Sektörü Temsilcileri toplantısında yaptığı konuşmada, büyükbaş ve küçükbaşta bazı problemler olduğunu belirterek, “Siz söylemeden ben söyleyeyim. Gerek büyükbaşta gerek küçükbaşta bazı problemler olduğunu biliyorum. Ama ben göreve geleli 8 ayı biraz geçti, çocuk 9 ayda doğuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz beklerseniz bunların hepsinin üstesinden geleceğiz” ifadelerinde bulunmuştu.

Bakan Kirişçi’nin istediği süre çoktan dolmasına rağmen, hayvancılıkta da hiçbir sorun çözülmedi. Sorunlar çözülmediği gibi ülke et ithalatına mahkum bırakıldı.