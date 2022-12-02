Zonguldak'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak‘ın Çaycuma ilçesi Sanayi Işıklarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sanayi sitesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi.

Kadir Ç. (73) idaresindeki 67 ACR 319 plakalı Dacia marka otomobili ile Çaycuma istikametine seyir halindeyken trafik lambalarının bulunduğu kavşağa geldiği sırada önünde seyreden Ömer Faruk B. (19) idaresindeki 74 BP 943 plakalı Tofaş marka araca arkadan çarptı. Ömer Faruk B.'nin aracı ise çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak önündeki Sercan S. (34) plakalı 06 TSA 99 plakalı Renault marka araca çarptı. Kazada başını direksiyona çarpan sürücü Sercan S. yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Kaynak: İHA)