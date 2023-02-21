Borsadan 100 bin kişi kaçtı

Borsa İstanbul, bir ayda yaklaşık 100 bin yatırımcı kaybetti. Böylece yatırımcı sayısı sekiz ay aradan sonra ilk defa düştü. Borsanın deprem sonrası iki gün geç kapatılması tepkilere neden olmuştu. Bu yüzden deprem bölgesindeki bir çok yatırımcı büyük paralar kaybetti.

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı haline gelen borsada yatırımcı sayısı katlanarak artmıştı. Ancak yılbaşından beri oynaklıktan kurtulamayan borsada manipülasyon iddiaları dile getirilmeye başlamış, her dalgalanma küçük yatırımcının aleyhine olmuştu.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında borsanın açık tutulması da tartışmalara neden olmuştu. Bu durum, bölgedeki 400 bine yakın yatırımcıyı zarara uğratmıştı. Özellikle de deprem bölgesindeki yatırımcılar.

13 Şubat’ta bazı önlemlerle borsa açıldı ama hafta boyunca dalgalı seyir devam etti.

Hükümetin aldığı önlemlerle tasarlanan haftadaki yükseliş yüzde 11’i aştı. Ancak yatırımcılar, Türkiye’nin ‘normal’ finans dünyasından bir adım daha uzaklaştığını düşünüyor. Bu da yatırımcı sayısını düşürüyor.