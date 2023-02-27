Varlık Fonu bankadan alıp onlara aktaracak. Yine birileri zengin olacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından hisse senetlerini desteklemeye yönelik girişimlerin son halkası olarak kendi kaynaklarından yapacağı alımlarla borsayı desteklemeye hazırlanıyor.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Çağan Koç’un haberine göre, TVF, yönetimi altındaki şirketlerden en az 1 milyar dolar tahsil edecek ve bu kaynağı Ziraat Portföy’ün borsa yatırım fonlarına (ETF) yatıracak.

BORSAYI FON MEKANİZMASIYLA DESTEKLEYECEK

Bu adım, depremlerin ardından işleme kapatılan borsanın açılışı öncesi açıklanan bir dizi uygulamanın devamı niteliğinde. Hükümet ilk olarak, hisse senetlerine yönelik satış baskısının önüne geçmek için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payını yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarmıştı.

Ziraat Portföy konu hakkında yorum yapmadı. Türkiye Varlık Fonu ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

TVF’nin desteği boyut itibariyle atılan diğer adımları geride bırakabilir.

Geçtiğimiz dönemde yerli bireysel yatırımcılar, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak gördükleri borsada baskın bir güç haline gelmiş ve Borsa İstanbul 100 endeksinin 2022’de dünyanın en çok yükselen borsası olmasını sağlamışlardı.

BORSA YATIRIM FONLARI

Kaynaklardan biri, yatırımları gerçekleştirecek fonun açılış büyüklüğünün, TVF yönetimindeki Türk Hava Yolları gibi şirketlerin 2022 bilançolarını açıklamalarının ardından belli olacağını belirtti. Aynı kaynak, nakit havuzunun 1 milyar dolar tutarında olacağı tahmin edilen açılış büyüklüğünden kademeli olarak artabileceğini de söyledi.

Ziraat Portföy’ün, Borsa İstanbul’u takip eden çok sayıda borsa yatırım fonu bulunuyor. Bunların bazıları, BIST 30 endeksinde yer alanlar gibi sadece büyük şirket hisselerini içeren endeksleri izliyor.