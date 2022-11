New York Times'ın terör saldırısı haberleri tepki çekti. Türkiye’de gerçekleşen saldırıyı kınamak yerine turizmi hedef aldı

İstiklal'de gerçekleşen terör saldırısı ardından 6 kişinin hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Yaşanan saldırı dünya basınında da geniş yer bulurken, New York Times haber sitesinin konuya yaklaşımı ve terör saldırısı haberini veriş şekli eleştiri aldı.

Özellikle İstanbul'daki turistleri tedirgin edecek bir dile sahip olan ve ilk olarak terörü lanetlemek yerine adeta Türkiye turizmini hedef alan bir üslupla yazılan haber kısa sürede sosyal medyada önemli konu başlıkları arasında yer alırken, Türk sosyal medya kullanıcıları New York Times'a, Amerika'da gerçekleşen 11 Eylül terör saldırısı ardından da böylesi bir üslupla haber yapıp yapamayacağını sordu.

PROF. DR. DERYA UNUTMAZ DA HABERE TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'de yaşayan İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, New York Times'ın haberi veriş şekline dair tepkisini; "New York Times’ın Taksim terör saldırısıyla ilgili attığı manşet çok canımı sıkmıştır: 'Türkiye'yi her yıl ziyaret eden on milyonlarca turistten bir çoğu, Pazar günü bombanın patladığı yerde vakit geçirir' Türkler yok sanki! Bu başlığın hiç iyi niyetli olmadığını düşünüyorum!" sözleriyle gösterdi.

İşte New York Times'ın terör saldırısıyla ilgili tepki çeken haberleri:



(The blast shattered a years long sense of calm as Turkey's tourist industry works to recover from the coronavirüs pandemic... Deadly bombing in İstanbul is being ınvestigated as a terrorist attack)

"Türkiye'nin turizm sektörü korona virüs pandemisinden kurtulmaya çalışırken patlama, yıllardır süren sükunet duygusunu paramparça etti.. İstanbul'daki bombalı saldırı terör saldırısı olarak soruşturuluyor"



(Of the tens of millons of tourists from around the world who visit Turkey each yera, many spend time in the area where Sundays bombing took place... The site of the attack was an iconic boulevard full of restaurants and shops)

"Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günleri bombalanan bölgede vakit geçiriyor... Saldırının yapıldığı yer, restoran ve dükkanlarla dolu ikonik bir bulvardı."