İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, tedavileri devam eden hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.
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