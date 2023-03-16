TRT'deki diziden çıkarılan Mehmet Aslantuğ'a destek açıklamaları ‘Ceza değil ödül bu. Aslantuğ'un değil, TRT'nin kaybı’

Aslantuğ “Gerçeklerden ilham alan, sual eden, sorgulayan tavrımızdan rahatsız olup, ‘Böyle olursa bizle çalışamaz’ diyen bir kibir içinde olabiliyorlar" dedi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Aslantuğ, şu sözleri kullandı: "35 yıl sonra bugün, hakikat ve doğrudan yana ses vermeye gayret ediyoruz diye; o kurumları kendine bağlayarak siyasi tavrının mülkü sananlar, yarın o koltuklarda başkaları oturduğunda da sesimizin aynı vicdanla yankılanacağını bilmelerine rağmen; gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular. 'Bizle çalışırken olmaz' diyen bir kibir saklıyorlar."

DESTEK AÇIKLAMALARI

Aslantuğ için sosyal medyadan yapılan bazı destek açıklamaları ise şöyle.

Şahan Gökbakar , sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada “Mehmet Aslantuğ’u düşüncelerinden ötürü TRT dizisinden mi çıkardınız? Bravo. Ne büyük iş yaptınız. Mehmet Aslantuğ’un değil, TRT’nin kaybı bu. Ceza değil ödül bu. Çünkü onurlu duruşunu tastik etmiş oldunuz. Geldiğiniz şu hale bak. Ne kadar demokratik değil mi?” ifadelerini kullandı.

Arzum Onan, eşi Aslantuğ’un fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak, “Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için… Seninle gurur duyuyorum” dedi.

Oktay Kaynarca da Arzum Onan’ın paylaşımının altına yaptığı yorumda, “Kaptan olmak kaptan olmaya karar vermekle başlar kardeşim. Sen bizim gönlümüzün de kaptanısın…” dedi.