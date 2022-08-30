Sivasspor makine gibi oynayan Beşiktaş'ı neden durduramadı? Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Sağ bekler Ahmet Oğuz ve Koray Altınay'ı göndermiş;

Küme düşen Göztepe'den Murat Paluli'yi almış;

Murat Paluli'yi ara ki bulasın

Ne UEFA kadrosunda;

Ne de Beşiktaş'a karşı ilk 18'de...

Garibim Erdoğan Yeşilyurt bir sağ ön oyuncusu

Sağ bek oynatılıyor;

Hata üzerine hata yapıyor..

Sol bek Uğur Çiftçi ise

Hücumda var;

Savunmada yok..

İlk golde Jackson Muleka'nın önüne geçemiyor;

İkinci golde Valentin Rosier'yi savunmuyor..

Peki ya yıllardır gelişim gösteremeyen

Stoper Caner Osmanpaşa'ya ne demeli?

İkinci golde Wout Weghorst'a;

Üçüncü golde ise Jackson Muleka'ya

Kafayı vurduruyor..

Sivasspor yıllardır savunma hattına önlem almıyor..

Birkaç top üzerine gelmesine rağmen

Ali Şaşal Vural Sivasspor'un kalecisi değil...

Geçen yıl Paderborn'a gönderdikleri

Robin Yalçın'ı geri çağırmışlar;

Hala ondan medet umuyorlar..

Bu kafayla işleri çok zor...

Ben olsam Dimitrios Goutas dışındaki

Tüm savunma hatını değiştiririm...

Beşiktaş muhteşem başladı

Georges Kevin N'Koudou Wout Weghorst

Ve Jackson Muleka'nın pslaşması sonrası

Son dokunan Jackson Muleka;

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağına bırakınca

Kara Kartal Yiğidolar karşısında

1-0 öne geçiyordu..

Hollandalı Wout Weghorst;

Valentine Rosier'nin ortasına öyle bir kafa vurdu ki;

Kaleci Ali Şaşal Vural topu ancak filelerinde gördü..

Yan toplarda ve uzaktan şutlarda çok zayıf olan kaleci Ali Şaşal Vural;

Bu kez de Arthur Masuaku'nun köşe vuruşunda

Yakın direğe hamle yapmıyor

Ve ikinci golde olduğu gibi

Caner Osmanpaşa ile birlikte

Jackson Muleka'ya golü attırıyorlardı...

Kendisinin ikinci Beşiktaş'ın üçüngü golünü atan Jackson Muleka

Takımdaki yerini sağlamlaştırıyordu...

İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla gördüğüm

Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin;

Fazla bir etki bırakmadılar ancak

Dele Alli'den ümitliyim...

Teknik Direktör Valerien Ismael ise

İkinci yarıda savunmaya çekildi

Salih Uçan; Arthur Masuaku;

Wout Weghorst; Jackson Muleka

Ve Dele Alli'yi oyundan çıkarınca

Sivasspor az da olsa

Beşiktaş kalesine gelmeye başladı...

Bunlardan birinde Max Gradel'in pasında Dia Saba;

Ceza sahası dışından kaleci Ersin Destanoğlu'nun soluna enfes çaktı

Beşiktaş maçı 3-1 kazandı...

Fenerbahçe Konyaspor'a 1-0 yenilince

Kartal liderliğe uçtu..

Bakalım Ankaragücü deplasmanında neler yaşanacak?

Bu sorunun cevabını da 4 Eylül gecesine bırakalım...