Sivasspor makine gibi oynayan Beşiktaş'ı neden durduramadı? Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Sağ bekler Ahmet Oğuz ve Koray Altınay'ı göndermiş;
Küme düşen Göztepe'den Murat Paluli'yi almış;
Murat Paluli'yi ara ki bulasın
Ne UEFA kadrosunda;
Ne de Beşiktaş'a karşı ilk 18'de...
Garibim Erdoğan Yeşilyurt bir sağ ön oyuncusu
Sağ bek oynatılıyor;
Hata üzerine hata yapıyor..
Sol bek Uğur Çiftçi ise
Hücumda var;
Savunmada yok..
İlk golde Jackson Muleka'nın önüne geçemiyor;
İkinci golde Valentin Rosier'yi savunmuyor..
Peki ya yıllardır gelişim gösteremeyen
Stoper Caner Osmanpaşa'ya ne demeli?
İkinci golde Wout Weghorst'a;
Üçüncü golde ise Jackson Muleka'ya
Kafayı vurduruyor..
Sivasspor yıllardır savunma hattına önlem almıyor..
Birkaç top üzerine gelmesine rağmen
Ali Şaşal Vural Sivasspor'un kalecisi değil...
Geçen yıl Paderborn'a gönderdikleri
Robin Yalçın'ı geri çağırmışlar;
Hala ondan medet umuyorlar..
Bu kafayla işleri çok zor...
Ben olsam Dimitrios Goutas dışındaki
Tüm savunma hatını değiştiririm...
Beşiktaş muhteşem başladı
Georges Kevin N'Koudou Wout Weghorst
Ve Jackson Muleka'nın pslaşması sonrası
Son dokunan Jackson Muleka;
Kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağına bırakınca
Kara Kartal Yiğidolar karşısında
1-0 öne geçiyordu..
Hollandalı Wout Weghorst;
Valentine Rosier'nin ortasına öyle bir kafa vurdu ki;
Kaleci Ali Şaşal Vural topu ancak filelerinde gördü..
Yan toplarda ve uzaktan şutlarda çok zayıf olan kaleci Ali Şaşal Vural;
Bu kez de Arthur Masuaku'nun köşe vuruşunda
Yakın direğe hamle yapmıyor
Ve ikinci golde olduğu gibi
Caner Osmanpaşa ile birlikte
Jackson Muleka'ya golü attırıyorlardı...
Kendisinin ikinci Beşiktaş'ın üçüngü golünü atan Jackson Muleka
Takımdaki yerini sağlamlaştırıyordu...
İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla gördüğüm
Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin;
Fazla bir etki bırakmadılar ancak
Dele Alli'den ümitliyim...
Teknik Direktör Valerien Ismael ise
İkinci yarıda savunmaya çekildi
Salih Uçan; Arthur Masuaku;
Wout Weghorst; Jackson Muleka
Ve Dele Alli'yi oyundan çıkarınca
Sivasspor az da olsa
Beşiktaş kalesine gelmeye başladı...
Bunlardan birinde Max Gradel'in pasında Dia Saba;
Ceza sahası dışından kaleci Ersin Destanoğlu'nun soluna enfes çaktı
Beşiktaş maçı 3-1 kazandı...
Fenerbahçe Konyaspor'a 1-0 yenilince
Kartal liderliğe uçtu..
Bakalım Ankaragücü deplasmanında neler yaşanacak?
Bu sorunun cevabını da 4 Eylül gecesine bırakalım...
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