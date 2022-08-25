Trabzonspor'da takkenin düşüp kelin nasıl göründüğünü nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ
Geçtiğimiz hafta Anastasios Bakasetas'ın vurduğu
David Khocholava'ya kazara çarpan top
Kopenhag filelerine gidince
Teknik Direktör Abdullah Avcı
Basın toplantısında kahkahalar atıyordu..
Sanki zafer kazanmış gibi;
Aksine 2-1 kaybetmiştik
Ve 2 gol atmamız gerekiyordu..
Sonrasında Antalyaspor'dan 5 yedik;
Bugün de maç öncesi
Abdullah Avcı kahkahalar atıyordu
Maçın sonundaysa
Takke düştü; kel göründü..
0-0 berabere kaldık;
Avrupa'da küme düştük...
Ülke puanını dibe vurdurduk..
Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok..
Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ilgili
Anlamadığım bazı noktalar ise
Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumu madem iyiydi
Ve oynayacak durumdaydı;
Neden ilk 11'de kullanmadın?
Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ü
Neden oyundan aldın?
Bereket Kopenhag üzerimize fazla gelmedi..
Sadece Lukas Lerager ve Rasmus Falk'ın
Etkisiz vuruşları var..
Trabzonspor ise Andreas Cornelius;
Djanny Semedo; Enis Bardhi
Ve Stefano Denswil'le pozisyonlardan yararlanamazken;
Kaleci Matthew Ryan'ın üzerine vurdular..
Ben bugün Abdullah Avcı'nın yerinde olsam;
Djaniny Semedo'yla başlamaz;
Enis Bardhi'yi sola; Abdülkadir Ömür'ü sağa çeker;
10 numara pozisyonunda da Anastasios Bakasetas'a
Şans verirdim...
Ancak zaten kısıtlı kadroda
Macera aramaya devam etti
Şampiyonlar Ligi'ni kaybetti..
Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup bence tek hatasını
Mohamed Daramy'i sol kanatta kullanmakla yaptı..
Oysa Eren Elmalı'ya karşı sağ tarafta kullansa
Kopenhag belki de sahadan galibiyetle ayrılacaktı..
Sonuç olarak Trabzonspor yoluna
UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek;
Pazar günü de Galatasaray maçı var..
Bakalım Abdulah Avcı;
Galatasaray'a karşı olası bir mağlubiyette
Yine gülecek mi?
Bu sorunun cevabını pazar gününe bırakırken hatırlatalım;
"SON GÜLEN İYİ GÜLER"...
(Tansu Sarı)
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