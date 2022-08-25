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  • Trabzonspor'da takkenin düşüp kelin nasıl göründüğünü nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Trabzonspor'da takkenin düşüp kelin nasıl göründüğünü nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:21
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Şampiyonlar Ligi rüyasından Trabzonspor'un nasıl uyandığını Tansu Sarı yazdı

Trabzonspor'da takkenin düşüp kelin nasıl göründüğünü nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ

Geçtiğimiz hafta Anastasios Bakasetas'ın vurduğu

David Khocholava'ya kazara çarpan top

Kopenhag filelerine gidince

Teknik Direktör Abdullah Avcı 

Basın toplantısında kahkahalar atıyordu..

Sanki zafer kazanmış gibi;

Aksine 2-1 kaybetmiştik

Ve 2 gol atmamız gerekiyordu..

Sonrasında Antalyaspor'dan 5 yedik;

Bugün de maç öncesi 

Abdullah Avcı kahkahalar atıyordu

Maçın sonundaysa 

Takke düştü; kel göründü..

0-0 berabere kaldık;

Avrupa'da küme düştük...

Ülke puanını dibe vurdurduk..

Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok..

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ilgili

Anlamadığım bazı noktalar ise

Anastasios Bakasetas'ın sağlık durumu madem iyiydi

Ve oynayacak durumdaydı;

Neden ilk 11'de kullanmadın?

Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ü

Neden oyundan aldın?

Bereket Kopenhag üzerimize fazla gelmedi..

Sadece Lukas Lerager ve Rasmus Falk'ın 

Etkisiz vuruşları var..

Trabzonspor ise Andreas Cornelius;

Djanny Semedo; Enis Bardhi

Ve Stefano Denswil'le pozisyonlardan yararlanamazken;

Kaleci Matthew Ryan'ın üzerine vurdular..

Ben bugün Abdullah Avcı'nın yerinde olsam;

Djaniny Semedo'yla başlamaz;

Enis Bardhi'yi sola; Abdülkadir Ömür'ü sağa çeker;

10 numara pozisyonunda da Anastasios Bakasetas'a 

Şans verirdim...

Ancak zaten kısıtlı kadroda

Macera aramaya devam etti

Şampiyonlar Ligi'ni kaybetti.. 

Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup bence tek hatasını 

Mohamed Daramy'i sol kanatta kullanmakla yaptı..

Oysa Eren Elmalı'ya karşı sağ tarafta kullansa

Kopenhag belki de sahadan galibiyetle ayrılacaktı..

Sonuç olarak Trabzonspor yoluna 

UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek;

Pazar günü de Galatasaray maçı var..

Bakalım Abdulah Avcı;

Galatasaray'a karşı olası bir mağlubiyette

Yine gülecek mi?

Bu sorunun cevabını pazar gününe bırakırken hatırlatalım;

"SON GÜLEN İYİ GÜLER"...

(Tansu Sarı)

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CEMİL DEMİR
25.08.2022 11:07
eee HAKEM ALİ ŞANSALAN DEİL, 4 TANNE BAKANDA YOK NASIL KAZANACAKLAR  
 
mahmut
25.08.2022 11:04
olacağı buydu geçen sezon hakemle hakemle yine hakemle kazanıp şampiyon olunca acaip havalar bilhassa hoca kasılmktan yürüme zorluğu çekiyordu ne zaman gerçek maç gerçek hakem takke düştü kel göründü  
 
prof.futbolcu
25.08.2022 10:48
geçen sene 3 büyükler tatilde trabzonu kimse rahatsız etmedi trabzonu çok şişirdiler bu sene daha antalyadan bile 5 yedi kendilerini bir şey sanıyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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