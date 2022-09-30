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Doları kimin sattığını öğrenince şok olacaksınız. Piyasaya oluk oluk dolar sürdükleri ortaya çıktı

Dolar euroya bir haftada büyük fark attı ancak Dolar/TL kuru aynı yerde saydı. TCMB rezervleri haftalık istatistikleri açıklanınca gerçek ortaya çıktı. Çünkü rezervlerde 3 milyar 934 milyon dolar düşüş olduğu, kurun bu şekilde tutulduğu gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 13:57
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Piyasaya oluk oluk dolar sürdükleri ortaya çıktı. Doları kimin sattığını öğrenince şok olacaksınız

Doları kimin sattığını öğrenince şok olacaksınız. Piyasaya oluk oluk dolar sürdükleri ortaya çıktı
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Merkez Bankası rezevlerinde 23-29 Eylül haftasında  3 milyar 934 milyon dolarlık bir sert düşüş yaşandı. Bu son ayların en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Dolar/euro paritesinde dolar bir haftadır ezici bir üstünlük elde ediyordu. Dolar euronun 20 yıllık iktidarının yıkmış neredeyse parite 0.97'ye kadar gerilemişti. Ancak bu gelişmeye rağmen dolar/tl kuru 18,54 TL seviyesinde duruyordu. Herşey TCMB'nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'nin yayınlanmasıyla Merkez Bankası'ndaki büyük rezerv düşüşü gözler önüne serildi.  Merkez Bankası'nın rezervleri 3 Milyar 934 milyon dolarlık düşüşten sonra  110 milyar 804 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri ekonomi hakkında önemli bir veri olarak takip ediliyor.TCMB toplam rezervleri 23 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 3 milyar 934 milyon dolar azalarak 110 milyar 804 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ DE AZALDI

Buna göre, 23 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 489 milyon dolar azalışla 71 milyar 335 milyon dolara indi.Brüt döviz rezervleri, 16 Eylül'de 74 milyar 824 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 445 milyon dolar azalarak 39 milyar 914 milyon dolardan 39 milyar 469 milyon dolara geriledi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 934 milyon dolar azalışla 114 milyar 738 milyon dolardan 110 milyar 804 milyon dolara indi

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Abbas
30.09.2022 15:04
Haftada 3 milyarsa, dışarıdaki 500 milyar dolar 4 sene yeter, ondan sonra da kim öle kim kala???  
 
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