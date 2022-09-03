Antalya'da geç kızın fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi meydan dayağı yedi. Konyaaltı'nda olay vardı

Antalya'da sahilde cep telefonu ile kızların görüntüsünü çektiği iddia edilen Afgan mı Pakistanlı mı Suriyeli mi olduğu açıklanmayan yabancı uyruklu 3 kişi, çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından dakikalarca dayak yedi.

Polislerin kalabalığın saldırısından kurtardığı şüpheliler, sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.

Kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı.

Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı. Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.

Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.