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  • Antalya'da geç kızın fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi meydan dayağı yedi. Konyaaltı'nda olay vardı

Antalya'da geç kızın fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi meydan dayağı yedi. Konyaaltı'nda olay vardı

Antalya'da Konyaaltı’nda Afgan mı Pakistanlı mı Suriyeli mi olduğu açıklanmayan yabancı uyruklu 3 kişi, genç bir kızın fotoğrafını çektiği için meydan dayağı yedi. Polis şüphelileri vatandaşın elinden zor aldı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 07:59
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:11
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Polis vatandaşın elinden zor aldı. Antalya’da geç kızın fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi meydan dayağı yedi

Antalya'da geç kızın fotoğrafını çeken yabancı uyruklu 3 kişi meydan dayağı yedi. Konyaaltı'nda olay vardı
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Antalya'da sahilde cep telefonu ile kızların görüntüsünü çektiği iddia edilen Afgan mı Pakistanlı mı Suriyeli mi olduğu açıklanmayan yabancı uyruklu 3 kişi, çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından dakikalarca dayak yedi.

Polislerin kalabalığın saldırısından kurtardığı şüpheliler, sağlık kontrolü ardından emniyete götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte oturan bir genç kızın, yabancı uyruklu kişiler tarafından görüntüsünün çekildiğini söylemesi üzerine sahildekiler harekete geçti.

Kısa süre içinde 3 şüpheli yakalandı.

Dövülen şüpheliler olay yerine gelen polisler tarafından kalabalığın elinden alındı. Yüzlerine ve başlarına çok sayıda darbe alan 3 kişi, önce sağlık kontrolüne ardından da emniyete götürüldü.

Genç kız, şüphelilerden şikayetçi oldu.

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vatandaş
3.09.2022 09:08
çok iyi yapmışlar ellerine saglık  
 
Ülkümen
3.09.2022 09:08
bu ilkel tipler kesinlikle dayagı hak etmişlerdir dövenlerin eleri dert görmesin, bu özünü sahiplenme duygusuna sahip insanlarımız var oldukça Ülkemin sırtı yere gelmez  
 
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