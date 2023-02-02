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12 yaşındaki Dağhan Kılıçdaroğlu'na seçim kazandıracak projesini sundu. CHP lideri çok beğendi

12 yaşındaki Dağhan, Kılıçdaroğlu'na seçimi kazandıracak projesini sundu. CHP lideri projeyi çok beğenirken ikilinin tanışması 2014'e dayanıyor. O dönemki 23 Nisan kutlamalarında Kılıçdaroğlu, Dağhan'ı kucağına almış, Dağhan da "Siz Atatürk'ün oğlusunuz" demişti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:59
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12 yaşındaki Dağhan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim kazandıracak proje

12 yaşındaki Dağhan Kılıçdaroğlu'na seçim kazandıracak projesini sundu. CHP lideri çok beğendi
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Karspress'te yer alan habere göre, aradan geçen 8 yılda gazeteci Dr. Aysel Sadak İltaş'ın oğlu Dağhan ile Kılıçdaroğlu arasındaki dostluk giderek gelişti. Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret eden 12 yaşındaki Dağhan, “Seçim Kazanma Projesi”ni kendisine sundu.

“SİZİ GÜNÜMÜZÜN DENİZ GEZMİŞ’İ OLARAK GÖRÜYORUM”
CHP lideri Kılıçdaroğlu da teşekkür edip, ne olmak istediğini sordu. Dağhan da “Sizi günümüzün Deniz Gezmiş’i gibi görüyorum. Sizi örnek alıp siyasetçi olmak istiyorum.” dedi.



8 YIL ÖNCE TANIŞMIŞLARDI: SİZ ATATÜRK’ÜN OĞLUSUNUZ
Karslı Dağhan 2014 yılından 23 Nisan günü TBMM’sindeki oturumda Denizci üniformasıyla Kılıçdaroğlu’nun dikkatini çekmişti. Dağhan’ı yanına çağırıp kucağına alan Kılçdaroğlu, adını sorduğunda “Dağhan” cevabını alınca “Sen dağların beyi misin” diye sormuş, Dağhan da “Evet siz de Atatürk’ün oğlusunuz” diye yanıt vermişti. Bu diyaloglar o dönem haber olmuştu.



BİR KEZ DAHA YOLLARI KESİŞTİ
Karslı gazeteci Aysel Sadak İltaş’ın oğlu olan 12 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi Dağhan, 9 yıl sonra bir proje hazırlayarak, Kılıçdaroğlu’na sundu.



“Seçim kazanma projesi” adı altındaki çalışmasını Kılıçdaroğlu dinleyip aldı. Dağhan’ı kutladı ve tebrik etti. Ne olmak istediğini sorduğunda “İleride sizin gibi haklı ve onurlu bir siyasetçi olmak istiyorum. Kemal Amca sizi, zamanımızın Deniz Gezmiş’i gibi görüyorum. Tek başınıza onurlu başkaldırı içerisindesiniz. Onun için diyorum ki; ‘Kemal Amca gelecek, çocuklar gelecekte gülecek ve adalet gelecek.” dedi.



Kılçdaroğlu'nun Dağhan'ın projesini çok beğendiği öğrenildi.



DAĞHAN'IN PROJESİNDEN AFİŞLER



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Teyyo emmi
2.02.2023 14:22
Erzurum ve Erzurumlu seni hiç sevmiyor😡  
 
Teyyo emmi
2.02.2023 14:18
Erzurum ve Erzurumlu bay Kemal'i bekliyir 😡  
 
Boşşveeer
2.02.2023 13:36
"HER YOL HELAL ZIMBALA BİLAL" FİLM AFİŞİ" kaclira..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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