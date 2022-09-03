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Ahlak sınırlarını aşan konuşma. 'Bir kadına 'Sen kaç modelsin yavrum' diyen kişi AKP'li milletvekilinin kardeşi çıktı' iddiası

Bir sokak röportajında ekonomik krizin olmadığını iddia kişiye bir kadın tepki gösterdi. Söz konusu kişinin kadına, 'Sen kaç modelsin yavrum' demesi tepki çekti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 22:03
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Ahlak sınırlarını aşan konuşma. 'Bir kadına 'Sen kaç modelsin yavrum' diyen kişi AKP'li milletvekilinin kardeşi çıktı' iddiası

Ahlak sınırlarını aşan konuşma. 'Bir kadına 'Sen kaç modelsin yavrum' diyen kişi AKP'li milletvekilinin kardeşi çıktı' iddiası
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Artan enflasyon, gıdadaki fahiş fiyat artışları insanların tepkisine neden olmaya devam ediyor. Geçim sıkıntılarını dile getirenler sokak röportajlarında yaşadığı sorunları ve tepkilerini dile getiriyor.

You Politics  isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajı sırasında iki kişi arasında Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken dikkatleri çeken bir diyalog yaşandı.

AKP’nin yaptığı projeleri muhabire anlatan vatandaşa bir kadın müdahale ederek, “Projeler karnımızı doyuruyor mu? Beyefendi” diyerek tepki gösterdi. Bu sözlere “Aç mısın hanımefendi” diyerek tartışmaya başladı.

Gıda ürünlerinin pahalılığından dem vuran kadın “Yandık. 80-90 modele gitti bu” diyerek çıkıştı.

Tartışmanın devamında ise “Ablacığım sen kaç modelsin acaba. Sen kaç modelsin" sorusuna ise "73 modelim" dedi.

“SEN KAÇ MODELSİN YAVRUM”

Adamın, kadına “Sen kaç modelsin yavrum” demesi üzerine ortam bir anda gerildi. Sonrasında kadın sinirlerine hakim olamadı.

Tepki çeken sözleri sarf eden kişinin AKP Eski Meclis Başkanvekili ve Vakıfbank Yönetim Kurlu Üyesi Kayseri Milletvekili Sadi Yakut'un kardeşi Sait Yakut olduğu öne sürüldü.

Ayrıca Yakut'un 2015 yılında AKP’den Kayseri milletvekili aday adaylığı için Kayseri AK Parti İl Başkanlığı’na başvurduğu iddia edildi.

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N.D
3.09.2022 22:58
Bunlar AKP nin ferasetine güvendiği ,hatta islamın da ne olduğunu bilmeyen zır cahil insanlar.  
 
asuman 1789
3.09.2022 22:52
Aile terbiyesi çok önemli Aile terbiyesi almamış biri yaşı kaç olursa olsun işte böyle ağzı lağım kokar  
 
İnsanları dış görünüşüne göre değerlendirmeyin.
3.09.2022 22:49
"4tane karı versen gider"👏👏👏👏 kendi hemcinslerine "karı" diyen ....küfürler eden....sıkışınca kadın olduğunu hatırlayan bir müptezel.Kadın seviyesiz! Ben utandım.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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