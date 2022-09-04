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  • Erdoğan'a oy verdim yine ona vereceğim. Hollanda'da yaşayan vatandaş Türkiye'de hukuk devleti yok dedi

Erdoğan'a oy verdim yine ona vereceğim. Hollanda'da yaşayan vatandaş Türkiye'de hukuk devleti yok dedi

Bir sokak röportajında Hollanda’da yaşadığını ve Türkiye’de hukuk devleti olmadığını söyleyen bir vatandaş tam tersi AKP’ye oy verdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 10:13
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Hollanda'da yaşayan bir vatandaş Türkiye'de hukuk devleti yok dedi. Ama AKP'ye oy verdiğini açıkladı

Erdoğan'a oy verdim yine ona vereceğim. Hollanda'da yaşayan vatandaş Türkiye'de hukuk devleti yok dedi
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Sen Ne Dersin Youtube kanalında yayınlanan bir röportaj sosyal medyada gündem oldu. Muhabir, Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından birinin rüşvet skandalıyla gündeme geldiğini ve bunu doğrulandığını söyledi.

Vatandaş ise, “Evet, Cumhurbaşkanı baş danışmanı da sağlık gerekçesiyle istifa etti. Olabilir böyle şeyler. Dünyanın her yerinde olur” dedi.

Devamında ise muhabirin “Olur mu” tepkisi üstüne vatandaş Hollanda’da yaşadığını söyleyerek, “Türkiye’ye izne geldim, olabiliyor böyle şeyler” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Hollanda’da oluyor mu” diye sorunca vatandaş, “Evet oluyor” diye yanıt verdi.

Hollanda’da hukuk devleti olduğunu ama Türkiye’de olmadığını söyleyen vatandaş kendisinin uçak mühendisi, eşinin de doktor olduğunu söyledi.

Muhabirin “Keşke burada kalsaydınız” sözlerine ise vatandaş “Kalmam, demokrasi olan ülkelerde yaşarsan burada kalmazsın zaten” yanıtını verdi.

Tüm bu dediklerinin üstüne muhabirin kime oy verdiniz en son sorusuna ise AKP yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaş, “Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanımıza verdim yine ona vereceğim” dedi. Muhabir ise “Hayırlısı olsun” dedi.

Video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

 

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Halimu
4.09.2022 11:12
18 kat değerli kazanıp burada orantısız harcama ile kendini daha önemli hissediyor. Başka açıklaması yok.  
 
Gurbetci
4.09.2022 11:12
Bende 50 yıldır Almanya'da yaşiyorum, oyum mutlaka ama mutlaka muhalefete. Meydan hem bunlara kalmayacak hemde boş değil. Bundan emin olsun herkes.  
 
vatandaş
4.09.2022 11:11
kafayı sıyırmış galiba acile gitmesi lazım  
 
TÜM YORUMLAR (25)
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