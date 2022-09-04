Erdoğan'a oy verdim yine ona vereceğim. Hollanda'da yaşayan vatandaş Türkiye'de hukuk devleti yok dedi

Sen Ne Dersin Youtube kanalında yayınlanan bir röportaj sosyal medyada gündem oldu. Muhabir, Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından birinin rüşvet skandalıyla gündeme geldiğini ve bunu doğrulandığını söyledi.

Vatandaş ise, “Evet, Cumhurbaşkanı baş danışmanı da sağlık gerekçesiyle istifa etti. Olabilir böyle şeyler. Dünyanın her yerinde olur” dedi.

Devamında ise muhabirin “Olur mu” tepkisi üstüne vatandaş Hollanda’da yaşadığını söyleyerek, “Türkiye’ye izne geldim, olabiliyor böyle şeyler” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Hollanda’da oluyor mu” diye sorunca vatandaş, “Evet oluyor” diye yanıt verdi.

Hollanda’da hukuk devleti olduğunu ama Türkiye’de olmadığını söyleyen vatandaş kendisinin uçak mühendisi, eşinin de doktor olduğunu söyledi.

Muhabirin “Keşke burada kalsaydınız” sözlerine ise vatandaş “Kalmam, demokrasi olan ülkelerde yaşarsan burada kalmazsın zaten” yanıtını verdi.

Tüm bu dediklerinin üstüne muhabirin kime oy verdiniz en son sorusuna ise AKP yanıtını vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaş, “Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanımıza verdim yine ona vereceğim” dedi. Muhabir ise “Hayırlısı olsun” dedi.

Video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.