14 Yaşındaki çocuk 3.3 milyon Suriyelinin kimlik bilgilerini sızdırdı!

Kaynak: Haber Merkezi
14 Yaşındaki çocuk 3.3 milyon Suriyelinin kimlik bilgilerini sızdırdı!

İçişleri Bakanlığı, 14 yaşında bir çocuğun, Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere ait kişisel verileri ifşa ettiğini duyurdu. Resmi açıklamada, E.P. adlı çocuğun 'Ayaklanış#Türkiye' adlı sosyal medya hesabını yönettiği ve bu platform üzerinden kışkırtıcı mesajlar yayınladığı belirtildi. Olayın ardından genç, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 14 yaşındaki E.P. isimli bir çocuğun, Geçici Koruma statüsündeki Suriyelilere ait kişisel verileri ifşa ettiğini duyurdu. 'Ayaklanış#Türkiye' adlı sosyal medya hesabının sahibi olduğu tespit edilen E.P. isimli çocuk, bu platform üzerinden 'ayaklanma başlatacağız' şeklinde bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

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İlgili olayın ardından, E.P., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından, Suriyelilere ait olduğu öne sürülen kimlik bilgileri sosyal medya ve Telegram gruplarında yayılmaya başladı.

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İddialara göre, 3 milyon 313 bin 710 Suriyeli vatandaşa ait kişisel bilgiler, çeşitli şehirlere göre sınıflandırılmış halde paylaşıldı. Bakanlık, konuyla ilgili olarak bir açıklama yaparak, söz konusu kişisel verilerin paylaşımından 14 yaşındaki E.P.'nin sorumlu olduğunu bildirdi.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

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