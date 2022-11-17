17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İstiklal'i kana bulayan teröristin ifadesinde ağzından kaçırdığı sözler ortaya çıktı

İstiklal'i kana bulayan teröristin ifadesinde ağzından kaçırdığı sözler ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ne 6 kişinin ölümüne sebep olan bombayı bırakan Ahlam Albashır adlı teröristin kanlı eylemi gerçekleştirirken yanında bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı. Ahlam Albashır'ın polise verdiği ilk ifadede, Hacı isimli teröristin kalabalığa bakıp "patlat" talimatını verdiğini anlattığı aktarıldı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:49
Takip Et

İşte İstiklal'i kana bulayan terörist Ahlam Albashır'ın ifadesinde ağzından kaçırdığı sözler

İstiklal'i kana bulayan teröristin ifadesinde ağzından kaçırdığı sözler ortaya çıktı
+
Aa
-

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısından sonra, PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı öğrenilen Ahlam Albashır, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BAŞKA BİR ÖRGÜT ÜYESİ FOTOĞRAFIMI ÇEKTİ"

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı. Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.

TERÖRİSTİN YALNIZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Teröristin bu ifadesi Taksim'deki kanlı eylemi gerçekleştirirken yalnız olmadığı ve yanında fotoğrafını çeken bir kişinin daha olduğunu ortaya çıkardı.

"BİLAL HASSAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği iddia edildi. Bilal Hassan, Albashir'e bombayı veren kişi olarak biliniyor.

Söz konusu yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yalnız adam
17.11.2022 11:04
Yakın çekilen fotoğrafların cevabını mı veriyorlar. Bu kanlı eylem, soru işaretleriyle dolu.  
 
yerli milli
17.11.2022 11:01
"Hacı" isimli teröristin arkasında kim var? onun arkasında kim var. onun arkasında kim var. Yani bunlar kuyruklar. Yani yılanın başı kim?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
1
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Benzine şaka gibi indirim
2
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
3
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
5
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
6
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
7
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.