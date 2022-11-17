İstiklal'i kana bulayan teröristin ifadesinde ağzından kaçırdığı sözler ortaya çıktı

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleştirilen terör saldırısından sonra, PKK/YPG talimatıyla bombayı bıraktığı öğrenilen Ahlam Albashır, kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BAŞKA BİR ÖRGÜT ÜYESİ FOTOĞRAFIMI ÇEKTİ"

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı. Albashır'ın resmi ifadesine ise dün akşam saatlerinde başlandığı öğrenildi.

TERÖRİSTİN YALNIZ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Teröristin bu ifadesi Taksim'deki kanlı eylemi gerçekleştirirken yalnız olmadığı ve yanında fotoğrafını çeken bir kişinin daha olduğunu ortaya çıkardı.

"BİLAL HASSAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği iddia edildi. Bilal Hassan, Albashir'e bombayı veren kişi olarak biliniyor.

Söz konusu yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.