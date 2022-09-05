﻿18 Türk adası, gece mi işgal edildi?

Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak 10 gün arayla, "Bir gece ansızsın gelebiliriz" sözünü kullandı.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte "Güney sınırlarımızı bir uçtan diğer uca 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Kendileri diledikleri zaman, diledikleri yere harekât düzenleyip bize 'Sakın ha!' diyerek parmak sallayanların riyakârlıklarının farkındayız, bu samimiyetsiz ifadeleri asla dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine göre, kendi planlamamıza göre bu operasyonları sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." dedi.

Erdoğan, "dikkate almıyoruz" dese de ABD'nin "Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğin güneyine inemezsiniz" şeklindeki dayatmasını esas almış oluyor.

30 kilometrelik şeridin güneyinde ABD, YPG/PKK'yı ordu haline getirmekle meşgul... Bu yapıya müdahale edilmedikçe, Türkiye'nin Güneydoğu sınırları güvence altına alınamaz.

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Erdoğan, 10 gün sonra da Samsun'da düzenlenen "Teknofest Karadeniz"de konuştu ve Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizini kast ederek "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

İyi de hani, adalar Lozan'da verilmişti?

Bu sözlerle, Erdoğan, Türkiye'ye bağlı 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini kabul etmiş oldu. Gerçi böyle bir doğrulamaya ihtiyaç yoktu ama Erdoğan, Ege'deki adaların Lozan'da verildiğini iddia ediyordu. Oysa 2004 yılında Yunanistan tarafından işgal edilmeye başlanan 18 Türk adasının dışında, Rodos ve çevresindeki On İki Ada, 1912 yılında İtalya ile imzalanan Uşi Antlaşması ile İtalya'nın kontrolüne bırakılmıştı. 12 ada, 1947'de Paris Antlaşması ile İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildi. Türkiye ses çıkarmadı!

Peki "Lozan'da verildi" söylemi neye dayanıyor? Uşi'nin Lozan'ın bir semti olmasına dayanıyor! Uşi, Lozan'dadır ama antlaşma tarihi 1912'dir ve Osmanlı devleti tarafından imzalanmıştır! Lozan Antlaşması ise 1923'tedir.

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Erdoğan, bir taraftan Türkiye'ye "Sakın ha 30 kilometrelik şeridin altına inmeyin" diye parmak sallayan ABD'yi eleştiriyor, diğer taraftan "30 kilometrelik şeritte güvenli koridor oluşturacağız" diyor. Türkiye bu şeride operasyon yaptı zaten... Yaptı da, YPG/PKK, ABD sayesinde işgal ettiği bölgeden kuzeye doğru yani Türk ordusuna sürekli taciz ateşi yapıyor! Bu durumda, bir gece ansızın 30 kilometrelik şeridin içine tekrar girmenin ne faydası olur? Türk Ordusu, zaten orada değil mi?

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Yunanistan tacizleri konusunda da "Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz" ne demek? İtiraf değil mi bu? Bugüne kadar, 18 Türk adasının işgali neden inkâr edildi?

MSB Eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, hemen her gün, Ekim-Kasım 2004'ten itibaren Yunanistan'ın bu adaları adım adım işgal ettiğini açıklıyordu... Yalım, Türk hükümetinin Avrupa Birliği müzakerelerinde gün almak için bu adaların Yunanistan tarafından ele geçirilmesine göz yumduğunu belirtiyor ama buna cevap verilemiyordu.

Şimdi ne oldu da Erdoğan, "bir gece ansızın gelebiliriz" diyor? Seçimler yaklaştığı için mi?

Türkiye egemenliğindeki 18 ada gece değil güpegündüz işgal edildi! Aydın'a bağlı Eşek adasında, Yunan askerleri kuzu çevirdi kuzu!