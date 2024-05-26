Hatay mucizeyi başardı

Hatayspor mucizeyi başarmak için Rizespor karşısına çıktı. Mucize diyorum çünkü sadece kazanması yetmiyordu. Kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor, Ankaragücü ve Gaziantep'in maçlarının da sonucu çok önemliydi.

Ama önce kendi işlerini halletmeliydiler. Maça hızlı başlayan Hataysporlu futbolcular, 4. dakikada golü buldu. Kamil Ahmet kazandığı topu kaleye şutladı, dönen topu Dele Bashiru tamamladı. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Hatayspor 13'te Ömer Faruk, 40'ta yine Ömer Faruk ile iki kez farkı artırmak için fırsat yakaladı, ancak kaleci Tarık engeline takıldı.

Bedenler sahada, kulaklar diğer maçlardan gelecek haberlerdeydi. İlk müjde Konya'dan geldi. Galatasaray'ın öne geçtiği haberiyle Hatayspor iyice umutlandı. Ardından Ankaragücü öne geçti. Ancak bu durum da Hatayspor'un işine yarıyordu.

Maçlar başlarken Hatayspor küme düşme hattındaydı. İlk yarılar tamamlandığında Konyaspor veda ediyordu. Ardından Galatasaray farkı açtı, Hatayspor için artık tehlike kalmamıştı. Ankaragücü de Trabzon'da mağlup olunca Hatayspor'da bayram yaşandı. 90 dakikalar bittiğinde Hatayspor, Süper Lig'de kalmış veda eden takım Ankaragücü olmuştu.

Kolay değil... 6 Şubat'ta 100 yılın felaketini yaşayan Hatayspor o tarihten itibaren hep göçebe hayatı yaşadı. Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerini kullandılar, maçlarını Mersin Stadı'nda oynadılar. Onlar için her hafta deplasmandı.

Şehrin sembol ismi haline gelen Volkan Demirel bir yere kadar ayakta tutmuştu Hatayspor'u. Ancak o da tıkandı. Son 4 haftada takımın başına Özhan Pulat geçti. 2 galibiyet 2 beraberlikle altın değerinde 8 puan topladı, Hatayspor'u ligde tuttu.

Büyük deprem felaketini yaşayan illerimizden Hatay'ın umudu olan Hatayspor'a tebrikler... Gelecek sezon çok daha iyi bir yapılanmayla umarım düşme korkusu yaşamadan depremzede vatandaşlarımızın yüzünü daha fazla güldürürler.