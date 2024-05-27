Erdoğan, Baykal’ı nasıl kandırmış?

2002 milletvekili seçimi Türkiye’nin siyasi ve demokrasi tarihi açısından en önemli kırılma noktasıdır.

Siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan olarak AKP’yi seçime soktu.

22 yıl önceki siyasi gelişmelerin tanığı olan ve 2002’de CHP milletvekili seçilen gazeteci Emin Koç ilk kez tarihî ve önemli bir anıyı bana anlattı:

“Tayyip Erdoğan’ın kurduğu AK Parti 2002 seçimlerinden önce favori gösteriliyordu.

Deniz Baykal ile Tayyip’in yükselmesinin durdurulması için çalışıyorduk.

Baykal toplantılarına sürekli, “Televizyona çıkma çağrısı yapıyorum. Çıkarsa perişan edeceğim onu” diyordu.

Erdoğan da televizyona çıkma kararı verdi.

Baykal, Erdoğan’ı sıkıştırmak için Rahmi Koç’un, Erdoğan’ın bir milyar doları var söylemine dayanarak, nereden buldun diye soracaktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Erdoğan’ın başta cemaat ve tarikatlarla olan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin belgelerini ortaya koyacaktı.

25 Ekim 2002’de CHP ve AKP'nin liderleri Baykal ve Erdoğan, Uğur Dündar'ın yönettiği “Seçim Arenası” canlı programına çıktılar.

Bizler de televizyon başında bekliyorduk ki Deniz Bey, Tayyip Bey’i perişan edecek.

İzlerken şok oldum. Güllük gülistanlık bir canlı yayın izledik. Baykal, dosyasında yer alan hazırlıklarımızın hiç birine değinmedi.

2002 seçiminde AKP, yüzde 34 oy ile milletvekillerinin yüzde 80’ini aldı.

Ne oldu, nasıl oldu diye çok irdeledik.

O günlerin en mahrem bilgilerini Baykal’ın sırdaşı olarak biliyordum.”

-Soru: En önemli sırrı neydi? Para konu olabilir mi?

Koç: “Baykal bana Erdoğan’ın İstanbul’daki gizli buluşmalarında kendisini ikna ettiğini söyledi.

İkna mı dersin, kandırma mı dersin? Bilemiyorum.

Ancak Baykal asla paraya tenezzül edecek bir siyasetçi değildi. Para kesinlikle olmadı.

Dünyada adam kandırma konusunda Erdoğan’ın üstüne siyasetçi yok. Ben şunu gördüm, Putin’i de Trump’ı da kandırıyor.

Öğrendim ki Erdoğan ile Baykal’ı İstanbul’da gizlice buluşturmuşlar.

“Ben başbakan olursam sen, sen başbakan olursan ben seni desteklerim” diyen Erdoğan, Baykal’a şu sözü vermiş:

-“Seni Cumhurbaşkanı yaparız…”

2002 seçiminde milletvekili seçilemediği için başbakan olmayan ancak AKP’nin fiili lideri olan Erdoğan ile Baykal 22 Şubat 2003’te İstanbul’da Beylerbeyi’ndeki Bosphorus Otel’inde gizlice buluşmuşlardı.

Baykal’ın bana anlattığına göre Erdoğan bu gizli görüşmede demiş ki;

-“Benim siyasi yasağımın kalkması için Meclis’te anayasa değişikliğine onay verirseniz, görev süresi 28 Ağustos 2007’de bitecek olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in yerine sizi Cumhurbaşkanı seçeriz.”

Baykal “Erdoğan’ı başbakan yapacağız, siyasi yasakları savunamayız” diyerek Meclis’te demokratikleşme, yumuşama ve normalleşme politikası yürüttü.

Erdoğan’ın siyasi yasağı CHP sayesinde kalktı ve Erdoğan başbakan oldu.

Ancak Erdoğan sözünü tutmadı, Baykal’ı Cumhurbaşkanı yapmadı.

Kandırılması çok zor olan deneyimli bir siyasetçiydi Baykal ama onu bile kandırdı.

Ben yanındaydım o tarihte.

Baykal işte o zaman kudurdu, adeta delirdi.

Sonra da Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirmemek için Baykal çok çalıştı ama gerisini sen de biliyorsun”

Değerli okurlarım,

Eylül 2010’da AKP ile FETO tarafından hazırlanan anayasa değişikliği için “hayır” kampanyası yürüten Baykal, başbakan Erdoğan’a sık sık şu tepkiyi gösteriyordu:

-“Başkanlık sistemine hayır…”

Sen misin Erdoğan’ın başkanlığına karşı çıkan

6 Mayıs 2010 gecesi, video paylaşım sitesi Metacafe haber sitesinde, "Deniz Baykal Seks Kaseti" başlığı altında bir video paylaşıldı.

Baykal 10 Mayıs 2010’da genel başkanlıktan istifa etti. 22 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı oldu.

Bu kez Kılıçdaroğlu, “3. kez aday olamazsın Erdoğan” demedi.

CHP lideri “Erdoğan’ı mağdur edip seçim kazandırmayalım. Biz seçimi kazanırız” dedi.

50. yılımızı birlikte kutladığımız Emin Koç kardeşimin şu sözü ile nokta koyayım:

-“Bugüne gelince; Özgür Özel’e ne sözler verdiğini biliyor muyuz? Bilemiyoruz.”