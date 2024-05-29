Emekli adayları dört gözle bekliyor! Torba Yasa ile erken emeklilik kapıları aralanıyor

Milyonlarca emekli adayı için sevindirici haber geldi. Torba Yasa ile birlikte erken emeklilik imkanları genişletiliyor ve yeni düzenlemeler sunuluyor. Bu sayede, emeklilik hayali kuran yüzbinlerce kişiye umut ışığı yakılıyor.

TORBA YASA'DA NELER VAR?

Prim İndirimi ve Kademeli Emeklilik: 45, 46 ve 48 yaşındaki emekli adaylar için özel fırsatlar sunuyor. Daha az prim ödeyerek erken emeklilik imkanına kavuşmak mümkün. Bağ-Kurlular için prim indirimi ve ev hanımları için prim desteği gibi seçenekler de mevcut.

Bağ-Kurlular İçin Prim İndirimi: EYT'yi kaçıran Bağ-Kurlular da buluşuyor. Yeni düzenlemeyle SSK'lılar gibi 7200 günle emeklilik hakkı kazanacaklar.

Ev Hanımları İçin İsteğe Bağlı Sigorta ve Prim Desteği: Ev hanımları da artık isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı elde edebilecekler. Devlet, primlerinin üçte birini karşılayarak bu imkana katkıda bulunacak.

Kısmi Emeklilik Seçeneği: Henüz TBMM'ye sunulmamış olsa da kısmi emeklilik seçeneği de gündemde. 10 ya da 12,5 yıl sigortalılık süresiyle erken emeklilik imkanı sunan bu seçenek, çalışanlar için yeni bir alternatif olabilir.

TORBA YASA NE ZAMAN GEÇECEK?

Torba yasa maddeleri şu anda TBMM'de görüşülmeyi bekliyor. Kabul edilmesi halinde, erken emeklilik hakkı daha geniş kitlelere yayılacak. Özellikle prim indirimi düzenlemesinin bu yıl yasalaşması bekleniyor ve bu sayede 1.1 milyonun üzerinde Bağ-Kurlu'nun erken emekli olma şansı yakalaması öngörülüyor.

Torba Yasa'da yer alan yeni düzenlemeler, emeklilik sürecini daha esnek ve erişilebilir hale getiriyor. Torba Yasa'nın kabul edilmesiyle birlikte, erken emeklilik imkanlarının genişlemesiyle daha fazla kişi emeklilik hayallerine kavuşabilecek.