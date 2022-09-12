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Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez canlı yayında bir bir anlattı. 200 milyonluk arazi, yatlar, katlar hangi milletvekilinin danışmanına ait

Turhan Çömez, katıldığı bir canlı yayında restoran, oyun parkları, sinema salonları ve çiftliklerin bulunduğu ve 200 milyon lira değerindeki 200 dönüm arazinin bir milletvekilline danışmanlık ve milletvekilinin eşine şoförlük yapan birine ait olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:00
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 18:04
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200 milyonluk arazi, yatlar, katlar hangi milletvekilinin danışmanına ait. Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez canlı yayında bir bir anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez canlı yayında bir bir anlattı. 200 milyonluk arazi, yatlar, katlar hangi milletvekilinin danışmanına ait
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Son günlerde sık sık gündeme gelen ve AKP'li milletvekillerinin de karıştığı yolsuzluk iddiaları gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez, katıldığı bir canlı yayında, AKP içerisindeki yolsuzlukları bir bir anlattı.

Çömez, üzerinde otel, restoran, oyun parkları, sinema salonları ve çiftliklerin bulunduğu ve 200 milyon lira değerindeki 200 dönüm arazinin bir milletvekilline danışmanlık ve milletvekilinin eşine şoförlük yapan birine ait olduğunu iddia eden Çömez konunun çok kapsamlı olduğunu ve bir puzzle gibi düşünülmesi gerektiğini bu ayrıntının ise bu puzzleın en küçük parçası olduğuna dikkat çekti.

YOLSUZLUK ÇEMBERİNİ YAPBOZA BENZETTİ

Yolsuzluk çemberini bir yapboza benzeten "Bu puzzle'ın İngiltere'deki büyük dev şirketleri var, İngiltere'de alınmış büyük konutları var. Malta'dan alınmış yatlar, orada kurulmuş şirketler var. Malta bayrağını taşıyan devasa yatların, 85 milyon liralık yatın Yunan adasında demirlemesi var. Son derece büyük, korkunç bir şebeke bu. Bunu yapan bir milletvekili. Ticari geçmişinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bir üniversite hocası" diye konuştu.

Çömez, bu yaşananların gelişmiş bir ülkede gündeme gelmesi durumunda mevcut hükumetin çoktan devrileceğini dile getirerek " Ben gerçekten algılamakta zorlanıyorum. Bu kadar büyük ve vahim bir tabloda siyasi partiler neden bu kadar suskun? Halk neden bu kadar tepkisiz?" dedi

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