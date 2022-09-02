Erdoğan ve Abdullah Gül'e müthiş suçlama. Turhan Çömez canlı yayında açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı Turhan Çömez, gazeteci Fikret Bila, Barış Pehlivan ve hukukçu Salim Şen'in dün akşam katıldığı canlı yayında Sedat Peker'in iddia ettiği rüşvet ağı konuşuldu.

Turhan Çömez'in AKP'de danışman olduğu döneme ilişkin anlattıkları geceye damga vurdu.

İşte Turhan Çömez'in Abdullah Gül ve dönemin Başbakanı Erdoğan'la ilgili iddiaları;

"Yıl 2003 Erdoğan'ın yaptığı bir konuşmada biz yolsuzlukların damarından girdik. Bundan sonra bir yolsuzluk olursa bizzat bana haber vereceksiniz" dedi.

"Nereden bileyim yolsuzlukların AKP'nin damarından girdiğini?"

Ben de nereden bileyim yolsuzlukların AKP'nin damarından girdiğini. Bir yolsuzluk dosyası bir iş adamı geldi zamanın maliye bakanlığında yaşanan korkunç bir rüşvet talebini bana iletti. Ben de 'bıktım artık dedim bunlardan ağızdan ağıza iletmek istemiyorum. Lütfen bunu yaz' dedim. Yazdı iş adamı ayrıntılı bir şekilde. Kalktım Abdullah Gül'e verdim. 2 gün sonra bu işin muhatabı Bakan beni aradı. 'Niye dedi beni Gül'e şikayet ediyorsun' diye.

'Şikayet ettiğim yolsuzluk dosyaları yargılandığım davada "hükümete yıkmaya delil" oldu'

Anladım ki Gül adama 'yaptıklarınla ilgili bana şikayet geliyor, tedbirini al' demek istiyor. Bakanla kavga ettik, vurdum kapıyı çıktım. 'Daha detaylı her şeyi yaz' dedim. Yazdı. Götürdüm Başbakanlığa teslim ettim. O zaman başbakan Erdoğan'dı. Halbuki yolsuzluk bunların damarından girmiş ben de saf saf gidiyorum. Hiçbir şey olmadı. Yıllar sonra bu mektuplar, rüşvet ifşaları ve şikayetleri Ergenekon davasında "hükümete yıkmaya delil" olarak benim karşıma çıktı."