Al Nassr'dan transfer çılgınlığı. Ronaldo'dan sonra 2 yıldızı daha alıyorlar

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katar tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımının 2 dünya yıldızını daha almak için harekete geçtiği ileri sürüldü.

İspanya'nın Marca gazetesinin haberine göre Suudiler, Real Madrid'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Luka Modric için de girişimde bulunduğunu yazdı.

Haberde Modric'e de Ronaldo gibi reddemeyeceği bir teklifin sunulacağı ileri sürüldü.

Al Nassr'ın hedefindeki diğer ismin de Parist Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol futbolcu Sergio Ramos olduğu iddia edildi.

Ronaldo, Modric ve Ramos 2012-2018 yılları arasında Real Madrid'te birlikte forma giymişlerdi.