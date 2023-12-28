Büyükekşi TFF'yi seyahat acentasına çevirdi. Riyad yolcusu kalmasın. Bakın listede kimler var

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası galibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak mücadele, TSİ 20.45'te başlayacak.

Dev derbiyi Abdulkadir Bitigen yönetecekken, yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM SAHNE ALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçına birçok davetli isim de götürecek.

Derbi öncesinde statta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı dolayısıyla etkinlikler de yapılacak.

Suudi Arabistan'da, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milletvekilleri; Mehmet Baykan ile Saffet Sancaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra eski futbolcular; Mehmet Topal, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mondragon, Kuyt, teknik direktörler; Mircea Lucescu, Robert Mancini, Vincenzo Montella Riyad'a davet edilenler arasında yer alacak.

Bu isimlerin yanı sıra sanatçılar; Norm Ender, Dj Faruk Sabancı, Pelin Altan - Anıl Altan, Mert Yazıcıoğlu, Latif Serkan Altınorak, Gülsün Işıklı, Emre Aslan, sunucular; Murat Yıldırım - İman Elbani Yıldırım da olacak.

NORM ENDER VE BİRÇOK İSİM SAHNE ALACAK

Ses ve ışık gösterilerinin olacağı dev derbi öncesinde, Norm Ender 100'üncü Yıl Marşı'nı söyleyecek.

Ayrıca 100 kişilik ekiple Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armaları açılacak.

SÜPER KUPA 5. KEZ YURT DIŞINDA

Süper Kupa karşılaşması, 5'inci kez Türkiye dışında yapılacak. Daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar olmak üzere 4 kez yurt dışında oynanmıştı.

İŞTE O MAÇLAR;

30.07.2006

Galatasaray - Beşiktaş: 0-1 (Commerzbank Arena/Almanya)

05.08.2007

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)

17.08.2008

Galatasaray - Kayserispor: 2-1 (MSV Arena/Almanya)

05.01.2022

Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar)