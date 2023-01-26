﻿4.3 milyon haneye sosyal yardım veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık medya kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile 75. Yıl Huzurevinde kahvaltılı basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bakan Yanık'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

- Soru: Nüfus artış hızımıza göre Alzheimer ve demans profili tehlikeli boyutlara mı ulaştı…?

Yanık: "Şu anda ömür ortalamamız 78 yaş… Ömür uzadıkça yaşlılık etkileri daha görünür hale geldi. Nüfusu gençleştirme ihtimalimiz şu andaki oranlara göre yok… 1.9'dan 1.7'ye düştü doğurganlık oranımız… 1,9'un üzerinde olmalıdır.

- Soru: Suriyelilerin doğurganlık oranlarının yüksek olması demografik dönüşüm riski taşıyor mu?

Yanık: "Sığınmacıların nüfus ve doğurganlığı şu anda bizim için bir tehdit oluşturmuyor. Sığınmacı nüfusunun bir kısmı güneydoğudan geriye dönmeye başladı.

90'lı yıllarda doğu ve güneydoğudaki Kürt nüfusun fazla artmasından hatta 'Türk nüfusunu geçecekler' yakınılıyordu… Aslında bunlar bizim vatandaşımız. Üstelik Kürtlerin tamamı PKK'yı destekliyor filan değil…

Bu demografi değerlendirmeler somut olmaktan çok ideolojik….

Sığınmacılar noktasında bizim temel hareket noktamız şu. Günün birinde insanlar ülkelerine geri dönecekleri zaman güvenli dönüşün sağlanması. Ama burada oldukları sürece toplumsal uyumun sağlanması. Sağlık ve eğitim konusunda yakından takip etmeye çalışıyoruz…"

- Soru: Sosyal yardımları arttırmakla övünüyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Asıl olan sosyal yardımlara muhtaç insan bırakmamak ve sosyal yardımları azaltmak değil mi?

Yanık: "Muhtaç durumda olan 160 bin çocuğa ailelerinin yanında kalmalarını sağlayarak maddi sosyal yardım sağlıyoruz...

Doğumdan ölüme kadar sosyal devlet olma gereği hak temelli sosyal yardımlar yapıyoruz.

Sadece yoksulluk desteği değil 50 değişik kalemde sosyal yardımları eşit vatandaş anlayışı çerçevesinde veriyoruz.

Sadece Türkiye'de değil örneğin yurt dışında eğitim gören gençlerimize de sosyal yardım sağlıyoruz.

Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sosyal konut projemiz var. Roman kadınların üretim yapması için istihdam projemiz var.

Tip 1 şeker hastası çocuklarımızın parmaklarından sık test yapmaları sonucu ellerinin ne hale geldiğini üzülerek gördük.

Parmaklarını delmeden kollarına takılacak dijital ölçüm adedinden hemen 6 bin adet alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladık.

Bizim yaptığımız yardımlar kişi olarak yapılıyor ama istatistiklerde hane olarak yer alıyor.

Bugün itibarı ile 4.3 milyon haneye sosyal yardımları 50 değişik kalemde yapıyoruz.

Bu yardımlar da uzman raporlarına dayalı olarak belirlenen ihtiyaç sahibi kişilere yapılıyor.

Bu rakamı 4-5 ile çarparak sosyal yardım alanlarını sayısını arttırmak doğru değildir."

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak davet edilmem nedeniyle Bakan Derya Yanık'a teşekkürlerimi de ilettim.

***

Değerli okurlarım,

Ankara Bahçelievler Deneme lisesinden mezun ağabeyim, ustam gazeteci yazar Uğur Mumcu ağabeyim için Çankaya Belediyesi ile Uğur Mumcu Vakfı tarafından düzenlenen ve Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Unutma Bizi" oyununu izledim.

Tiyatro oyununda, Orhan Aydın ve Levent Üzümcü "Ey halkım, unutma bizi!" diye slogan attıkça izleyenlerden büyük alkış aldılar.

"Unutma Bizi" adlı tiyatro oyunu Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Ankaralılarla buluştu.

Etkinliğe Uğur Mumcu'nun çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu da katıldı.

Cengiz Toraman tarafından yazılıp yönetilen ve oyuncu kadrosunu usta sanatçılar Orhan Aydın ve Levent Üzümcü'nün oluşturduğu oyun ile Uğur Mumcu 30. ölüm yıldönümünde bir kez daha hatırlandı.

Solist Gülcan Altan'ın, piyanist Dengin Ceyhan'ın Zülfü Livaneli, Timur Selçuk ve Cem Karaca'nın eserlerinden oluşan müziği eşliğinde renk kattığı tiyatro gösterisi salonu dolduran Ankaralılar tarafından büyük beğeni alarak ayakta alkışlandı…

Özgür ve araştırmacı gazeteci, yazar Uğur Mumcu'yu hasretle, minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.