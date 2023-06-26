Türkiye'nin alüminyum devi iflas etti. 20 ülkede faaliyet gösteriyordu 1000 kişi işsiz kaldı

Rusya'dan Almanya'ya, İngiltere'den Belçika'ya kadar 20 ülkede faaliyet gösteren Aygün Alüminyum iflas etti. 40 yıldan fazla bir süredir alüminyum giydirme cephe işlerinde birçok projeye imza atan şirketteki 1000 kişi işsiz kalacak.

Türkiye'nin alüminyum devi iflas etti. 20 ülkede faaliyet gösteriyordu 1000 kişi işsiz kaldı

Milli Gazete'nin haberine göre, küresel ekonomik krizler ve devamındaki iflaslar, dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye'den kötü bir haber geldi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan ekonomik zorluklar, birçok dev şirketin iflas etmesine neden oldu. Aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşıyla daha da derinleşen bu kriz, küresel ölçekte tedirginliğe yol açtı.
Son iflas haberi, Türkiye'nin alüminyum sektörünün önde gelen şirketlerinden birinden geldi. 1979 yılında İstanbul, Levent'te kurulan Aygün Alüminyum iflas etti.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 40 yıldan fazla bir süredir alüminyum giydirme cephe işlerinde birçok projeye imza atan Aygün Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için iflas kararı verdi ve tasfiye sürecini başlattı.

1000 ÇALIŞANI VARDI

Rusya'dan Almanya'ya, İngiltere'den Belçika'ya kadar 20 ülkede faaliyet gösteren Aygün Alüminyum'un merkez ofisi Tekstilkent Koza Plaza'da 1.500 metrekarelik alana sahipken, Çorlu, Tekirdağ'da 32.000 metrekarelik bir fabrikası ve 13.500 metrekarelik bir başka fabrikası bulunmaktadır.

Mahkeme, 1000'den fazla çalışana sahip olan Aygün Alüminyum için 15 Haziran 2023 tarihinde iflas kararı verdi.

Kararın ardından 1000 çalışanın da işsizler kervanına katılacağı belirtildi.

Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yapılan iflas açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14/06/2023 tarih ve 2021/596 Esas sayılı kararı ile 227581 sicil numarası ve 1200206612 vergi numarasıyla kayıtlı ve merkezi "Oruç Reis Mahallesi, Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat.12 No:42-43-44-45 Esenler/İSTANBUL" olan müflis AYGÜN ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14/06/2023 tarihinde saat 15.32 itibarıyla iflasına karar verilmiş olup, tasfiyesine başlanmıştır. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince duyurulur ve ilan edilir. 15/06/2023 tarihinde."

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