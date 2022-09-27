﻿570 yıllık tarihi kurum MKE'de pis iddialar…

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı 2. Mehmed'dir…(D: 30 Mart 1432 Ö: 3 Mayıs 1481)

2. Mehmed'in amacı Tuna'nın güneyindeki Balkan toprakları ile Fırat'ın batısındaki Anadolu topraklarını alarak büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in oluşturmaya çalıştığı imparatorluğu kurmaktı.

1451 sonlarında 2. Mehmed büyük dedesi Bayezid'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına o dönemde "Boğazkesen" adı verilen Rumeli Hisarı'nı İmparator Konstantin'in "topraklarımızda yapamazsın" itirazlarına karşın sürdürüp 1452'nin Ağustos ayında tamamladı ve boğaza egemen oldu.

2. Mehmed'in hedefi İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in şu hadisiydi;

- "Konstantiniyye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur..."

Bu amaca ulaşmak için Konstantiniyye'nin fethinin planlarını yapıyordu.

Bizans'ın surlarını yıkacak çap ve güçte toplar yapmak isteyen Padişah 2. Mehmed Erdelli Urban adında bir top dökümcüsünü huzura çağırarak sordu:

- "Konstantiniyye'nin surlarını yıkabilecek güçte bir top yapabilir misin?"

Urban usta şöyle yanıt verdi:

- "Ne Konstantiniyye'nin ne de Babil'in surlarının karşı koyamayacağı topları yapabilirim…"

Osmanlı ordusu 23 Mart'ta Edirne'den hareket etti ve 2 Nisan'da Konstantiniyye'yi kuşattı.

20 Nisan günü Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum gemisi Haliç'e girmeyi başardı.

2. Mehmed gemilerini karadan geçirerek Haliç'e indirmeye karar verdi. Bugünkü Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşendi ve 70 gemi silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç'e indirildi.

İmkansız başarıldı, Haliç'in kontrolü de Osmanlıların eline geçti.

Osmanlı ordusu 24 Mayıs 1453'te karadan ve denizden büyük saldırıya başladı, 29 Mayıs'ın ilk saatlerinde Bizans burçlarına Osmanlı sancağını diktiler.

2. Mehmed o gün öğleden sonra şehre girdi ve şöyle dedi;

- "Bundan sonra tahtım İstanbul'dur…"

1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkıldı, 2. Mehmed'e "Fatih Sultan Mehmed" unvanı verildi.

- Bu fetih Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Fetihte Urban ustanın toplarının büyük önemi olması üzerine Fatih 1453 yılında şu kurumu oluşturdu:

- Top Dökümhanesi / Tophane-i Amire (1453-1832)

İşte bu top dökümhanesi yıllar içinde şu isimlere dönüştü;

- Tophane Müşirliği (1832-1908)

- Tophane Nazırlığı (1908-1909)

- İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi (1909-1921)

- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü (1921-1950)

- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu - MKE (1950-2021)

- AKP ve MHP iktidarının çıkardığı 7330 sayılı yasa ile 3 Temmuz 2021 tarihinden bugüne Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi…

11 fabrika ve 2 işletme müdürlüğüyle MKE;

- Dünyada 40'tan fazla ülkeye ihracatıyla,

- 2020 yılında 926 milyon lira karıyla,

- Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında 90. Sırada,

- Türkiye'deki savunma sanayi kuruluşları arasında 4. Sırada

- Kamu sanayi kuruluşları arasında ise 7. sırada bulunuyor

1980'li yıllarda günlük 1,2 milyon satışı olan Günaydın Gazetesinde muhabir iken Türk Silahlı Kuvvetlerinin de Türk milletinin de gözbebeği MKE ile ilgili bir haber yapmış ve hayran kalmıştım.

İşte arşivimdeki 42 yıl öncesi Kırıkkale Fabrikasının fotoğrafları:

Değerli okurlarım,

Türk Silahlı kuvvetlerinin en önemli tedarikçilerinden olan MKE şirket yapıldıktan sonra yeni yapılanma oluşturuldu.

Yönetim şu isimlerden oluşuyor;

Yönetim Kurulu Başkanı: Muhsin Dere (Milli Savunma Bakan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür: Yasin Akdere

Yönetim Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Ersan Aslan, Yunus Sezer , İsmail Altıntaş, Tümg. Sıtkı Varlı, Tuğg. Numan Yöner.

Yönetim yıllarını bu tarihi kuruma veren kariyer ve liyakat sahibi yaklaşık 3 bin işçi, memur, teknisyen, mühendisi kurumdan ayırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayan 570 yıllık tarihi kurumunda, yönetim kurulunun icraatları hakkında bana pis kokular içeren çok önemli iddialar geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayan 570 yıllık tarihi kurumunda, yönetimin icraatları hakkında bana pis kokular içeren çok önemli iddialar geldi.

Tarihi kurumda neler oluyor?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı MKE şirketinin yerli üretimi ile yurt dışı çeşitli satın alımları konusundaki vahim iddiaları araştırmaya başladım.