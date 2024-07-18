7 bin 200 prim günü iddialarına kandı: Emeklilik için 60 tam altın borçlandı

Elazığ'da küçük bir işletme sahibi olan Zülfü Kaya, emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamak adına borçlanma yoluna gitti. BAĞ-KUR sistemine göre, emekli olabilmek için ödenmesi gereken 9 bin günlük primin sadece 8 gün eksik kalan Kaya, bu süreyi altın karşılığında borçlanarak kapattı. Ancak, BAĞ-KUR'daki emeklilik şartlarının 7 bin 200 prim gününe indirilmemesi, Kaya gibi esnafların mağduriyetine yol açtı.

Kaya, 60 tam altın borçlanarak prim gün sayısını 8 bine yükselttiğini ve bu süreçte karşılaştığı ekonomik zorlukları dile getirdi. Ayrıca, yaşanan bu durumun sadece kendisine özgü olmadığını, benzer sıkıntıları birçok esnafın da yaşadığını belirtti.

''ÇOK ZOR DURUMDAYIM''

Emekli olabilmek için borçlananların dışında evini, arabasını satan esnaflar olduğunu ve kredi çekenlerin faizlerini bile karşılayamayacak hale geldiğini anlatan Zülfü Kaya, şunları söyledi:

''Esnafım, BAĞ-KUR'luyum. BAĞ-KUR'lu olduğum için de emekli olabilmek için 9 bin prim günümüz var. Daha önceden Bağ-Kur'a prim borcum vardı. Yapılandırma yaptık, borçlandık. 500-600 bin para yatırdım. Sayın cumhurbaşkanımız seçimlerden önce her mitinginde bunu dile getirdi. Biz çok sevindik. Ondan sonra EYT çıktı. SSK'lılar 5 bin 900 günde emekli oldular. 43 yaşında emekli oldular. Ben esnafım, 25 yılı doldurmuşum, 51 yaşındayım. EYT'ye de uyuyorum. 8 bin günüm var. Ne yazık ki emekli olamadım. Çok zor durumdayım. Mağdurum, primleri yatıramıyorum. 6 bin- 7 bin lira arası primler. Evimize ekmek götüremiyoruz. Biz bunu sayın cumhurbaşkanımızdan da, sayın çalışma bakanımız Vedat Bey'den de bekliyoruz. Bu yasanın çıkmasını ve bütün esnafların düzlüğe çıkmasını istiyorum. Mağduriyetimiz budur. 43 yaşında emekli olmuş adam, ben 51 yaşında emekli olamıyorum. 8 bin günüm de var. Devletimiz bir açıklama yapsın. BAĞ-KUR mağdurları ne olacak? Açıklama istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar, isteğimiz budur.''

''NASIL ÖDEYECEĞİM''

BAĞ-KUR prim borcunu ödemek için 60 tam altın borçlandığını ama şimdi bu borcu ödeyemediğini söyleyen esnaf Zülfü Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ben altın borçlandığımda altın 9 bin 750 lira idi. Ama şimdi 17 bin lira. Ben bunu nasıl ödeyeceğim. Bunalımdayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri mitinginde cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce '7 bin 200'e EYT gelecek' deyince, bütün BAĞ-KUR'lular olarak sevindik. Elimizde olan, avucumuzda olan her şeyi verdik. Kimi arabasını sattı, kimi evini sattı, kimi kredi çekti. Ve hala benim arkadaşlarımdan bankaya faiz ödeyenler var bu çıkacak diye. Yasa çıktıktan sonra biz de emekli oluruz dedik. Bizim de hakkımız. O yüzden ben de 60 tane tam altını borç ettim. Ben tam altını borç ettiğim zaman 9 bin 750 liraydı ve toplamda 385 bin lira tuttu. Bugün benim tam altın borcum 1 milyon 50 bin lira olmuş. Altın 17 bin lira. Ben bunu ödeyemiyorum. Asabım bozulmuş ,ailemle huzurum bozulmuş. Ben 60 tane tam altını nasıl ödeyeyim? Ödeme yapamıyorum.''