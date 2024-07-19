Borcu olanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Kaynak: Haber Merkezi
Borcu olanlar dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay, dövizle olan borçların ödeme şekli hakkında kafa karışıklığına son veren bir karara imza attı. Yargıtay bir süredir kafa karıştıran sorulara emsal bir karar aldı.

Yargıtay, döviz cinsinden alacak ve borç ilişkilerine yönelik önemli bir karara imza attı. Açıklanan bu yeni düzenleme ile, dolar ve euro gibi yabancı para birimleriyle yapılan borçlanmalar artık Türk lirası cinsinden ödenecek.

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YARGITAY’DAN TÜRK LİRASI AYARI! DOLAR, EURO BORÇLARI TÜRK LİRASIYLA ÖDENECEK!

Yargıtay, döviz cinsinden alacak ve borç ilişkilerine yönelik davalarda yeni bir düzenlemeye giderek, Türk Lirası üzerinden değerlendirme yapılmasını kararlaştırdı. Bu kararla birlikte, mahkemeler dövizle ilgili borç davalarında, icra takibi sırasındaki döviz kuru baz alınarak Türk Lirası cinsinden hesap yapacak. İstanbul'da gerçekleşen ve Türkiye'nin gündemine oturan olayda, dolar üzerinden kira sözleşmesi yapan bir mülk sahibi, kiracısından alacağını tahsil edemeyince icra yoluna gitti.

Kiracının itirazı üzerine dosya mahkemeye taşındı ve yerel mahkeme, kira borcunu ödemeyen kiracıyı tahliye etme ve mülk sahibine borcun %20'si kadar tazminat ödeme kararı verdi. Ancak, kiracının itirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi ve dosya Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borç ve tazminatın yabancı para cinsinden ödenmesi yönündeki kararı uygun bulmayarak, bu kararı emsal teşkil edecek şekilde değiştirdi.

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DOLAR, EURO BORÇLARI TÜRK LİRASIYLA ÖDENECEK!

Yargıtay, yabancı para borçlarının takip tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru ile değerlendirilerek Türk lirasına çevrilmesi ve bu değer üzerinden karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu kararla, yabancı para birimi üzerinden hüküm kurulmasının yanlış olduğu vurgulandı. İlk derece mahkemesinin hükmünü düzelten ve onaylayan Yüksek Mahkeme, karar gerekçesinde kamu düzeninin önemine işaret etti. Ayrıca, kamu düzeninin toplumun genel düzenini koruma amacı taşıdığı ve bu sebeple dikkate alınması zorunlu olduğu belirtildi.

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