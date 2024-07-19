Ünlü ekonomistten çarpıcı iddia: TOGG'un rekabetine gölge düşürecek hamle!

Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Ümit Özlale, Meclis'e sunulan yeni torba yasa tasarısının, yerli otomobil üreticisi Togg'un rekabet edebilirliğine zarar verebilecek maddeler içerdiğini öne sürdü. Özlale'ye göre, tasarının yasalaşması halinde, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyar dolar tutarında vergi gelirinden feragat etmiş olacağını ifade etti.

YERLİ OTOMOBİL SANAYİSİNİ BALTALAYACAK

Dünya Gazetesi'nde yer alan bir köşe yazısına göre, Ümit Özlale, mevcut kanun teklifinin Türkiye'nin otomotiv endüstrisine ve Togg'a zarar verebileceğini öne sürdü. Yazıda, plug-in hibrit araç ithalatı üzerindeki özel tüketim vergisinin %80'den %30'a indirilmesinin planlandığı ve bu durumun Togg'un piyasadaki rekabetçiliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Özlale ayrıca, bu vergi indirimiyle devletin yaklaşık 4 milyar dolarlık gelirden feragat edeceğini vurguladı.

TOGG BAŞARISINI TEHLİKEYE ATAR

Özlale, mevcut kanun teklifinin hem Togg'a hem de Türkiye'nin genel ekonomik durumuna zarar verebileceğini ifade etti. Yerli sermayenin zarar göreceğini ve önemli vergi gelirlerinin kaybedileceğini belirten Özlale, bu durumun Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerli ve milli girişimi olan Togg'un geleceğini riske atabileceğini söyledi. Söz konusu kanun teklifinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÇİNLİ OTOMOBİLLERE AYRICALIK

Özlale'ye göre, yakın zamanda Meclis'e sunulacak olan yeni yasa tasarısı, bir Çinli otomobil üreticisine Manisa'da gerçekleştireceği 1 milyar dolarlık yatırımın karşılığında, 2024 ile 2026 yılları arasında Türkiye'ye 100 bin aracı gümrüksüz ithal etme hakkı tanıyacak. Bu durumun, yerli otomobil girişimi Togg'un büyümesine zarar verebileceği iddia ediliyor. Ayrıca, 2026'dan sonra da söz konusu üreticinin, Türkiye'deki tesislerinde ürettiği araçların bir kısmını gümrüksüz olarak satma imkanına sahip olacağı belirtildi.