7 gol, kaçan penaltı ve kritik galibiyet. İtalya ikincilik koltuğunu bırakmıyor

Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nun en kritik maçlarından biri İtalya-Kuzey Makedonya arasındaydı.

Ukrayna'nın galibiyeti sonrası İtalya, Şampiyona hayalleri için bu maçı mutlaka kazanmak zorundaydı.

Maçın başından beri oyun üstünlüğünü eline alan İtalya, 13. dakikada Raspadori ile golü buldu ancak gol ofsayta takıldı.

İTALYA ÖNE GEÇTİ!

Kuzey Makedonya'ya top yüzü göstermeyen İtalyanlar, 17. dakikada savunmacısı Darmian'ın attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

Paslaşılarak kullanılan kornerde Raspadori ortayı yaptı. Arka direkteki Darmian kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

Bu güzel oyun, bu golle birlikte süslendi.

ÇOK KÖTÜ BİR PENALTI!

Kuzey Makedonyalı futbolcu Seramifov'un elle oynaması sonrası hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Jorginho, inanılmaz kötü bir penaltı vuruşu yaptı.

Kendine has ilginç bir teknikle, sürekli aynı şekilde penaltı atmaya çalışıyor, ancak işe yaradığını söylememem.

Benim fikrim, Jorginho'nun bu penaltı stilini değiştirmesi. Topa zıplayarak vuruyor ve hızlı da bir vuruş yapmıyor.

ŞUT ÖYLE DEĞİL, BÖYLE ÇEKİLİR

Penaltının kaçmasının 2 dakika sonrasında Chiesa, ceza sahası dışından harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Jorginho'ya adeta 'şut öyle değil, böyle çekilir' dedi.

41'de gelen bu gol sonrası durum 2-0'a gelirken, İtalya için işle tıkırında ilerliyordu.

NEFİS BİR GOL DAHA

İlk yarının bitimine az bir süre kala ilk yarının en iyilerinden Chiesa, 45+3'te attığı müthiş golle farkı 3'e çıkardı.

Kalitesini konuşturan ve biraz da şanslı bir pozisyon yaşayan Chiesa, ceza sahası içinde topu sola çekti.

Çektiği şut sonrası top savunmaya çarptı ve ağlara gitti.

MAKEDONYA'NIN İLK İSABETLİ ŞUTU GOL OLDU

Oyuna ikinci yarı başında dahil olan Atasanov, Kuzey Makedonya adına farkı 2'ye indiren golü 52. dakikada kaydetti. Ayrıca konuk ekibin maçtaki ilk isabetli şutu da gol oldu.

FARK 1'E İNDİ!

İtalya baskısını sürdürürken golü Kuzey Makedonya buldu. Atasanov'un ceza sahası yakınından şutunu çekti ve savunmaya çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. Böylece fark 1'e inerken, ikinci yarı oyuna giren Atasanov takımını sırtladı.

MAKEDONYA'NIN UMUTLARINI RASPADORI BİTİRDİ

Mücadelede son 10 dakikaya girerken sahneye Raspadori çıktı. Yerden sert ve düzgün bir vuruş yapan yıldız isim, tekrar farkı 2'ye çıkaran golü attı.

EL SHARAAWY FİŞİ ÇEKTİ

6 dakika ilave edilen maçın 90+3. dakikasında El Sharaawy, golünü yazdı ve maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

6 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ İTALYA!

İtalyanlar mücadeleyi 5-2 kazanarak kritik maçtan 3 puanla ayrılmış oldu.

Ukrayna ile puanını eşitleyen İtalya, averajla 13 puanla 2. sıraya yükseldi.

20 Kasım'da ise Ukrayna ile İtalya karşı karşıya gelecek.

İkincilik mücadelesi çok güzel bir maça sahne olacak.

Bekleyip göreceğiz...