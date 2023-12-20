73 yaşındaki Nihat Özdemir genç sevgilisi Nursel Çökelek'le göğsünü gere gere poz verdi

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73 yaşındaki Nihat Özdemir genç sevgilisi Nursel Çökelek'le göğsünü gere gere poz verdi
Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir davette genç sevgilisi Nursel Çökelek'le birlikte görüntülendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı 73 yaşındaki Nihat Özdemir, genç sevgilisiyle katıldığı bir davette objektiflere poz verdi.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, "Evlilik yok aşk devam" başlıklı yazısında "1.8 milyar dolarlık servetiyle, 'En Zengin 100 Türk' listesinde 16. sırada olan 73 yaşındaki ünlü iş insanı Nihat Özdemir'in, 50'li yaşlardaki Nursel Çökelek ile aşk yaşadığını, geçen yıl tüm Türkiye benden öğrenmişti. Nihat Bey, Nursel Hanım'ı çocuklarıyla da tanıştırdığı için sosyetede evlenecekleri konuşuluyordu" diye yazdı.

Cankurt, yazısının devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Ancak izdivaç olmadı, olacak gibi de gözükmüyor. Ama Nihat Bey, Nursel Hanım ile aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Hatta, Gala Modern'e bile, koluna Nursel Hanım'ı takıp gitti. 600 kişinin olduğu galaya bile Nursel Hanım ile gittiğine göre Nihat Özdemir, ilişkisini kendince resmileştirmiş!"

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