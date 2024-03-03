De Rossi Zeki Çelik'e övgüler yağdırdı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma, Monza deplasmanına çıktı.

Konuk ekip Roma, mücadeleyi Pellegrini, Lukaku, Dybala ve Paredes (P) attığı gollerle 4-1 yendi.

Monza'nın tek golünü ise Carboni kaydetti.

Roma bu sonuçla 47 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, Monza 36 puanla 11. sırada kaldı.

Teknik direktör Daniele De Rossi, Monza galibiyeti sonrası konuştu.

Zeki Çelik'in performansını öven teknik adamın sözleri şu şekilde;

"Oldukça ofansif bir takım kurmaya çalışıyorum çünkü her an gol atabilecek oyunculara sahibim. Oyuncuların özelliklerine saygı duyulmalı ve bu niteliklerinden faydalanılmalı. Futbolcuları, top bizdeyken olabildiğince kaleye yakın oynatmaya çalışıyorum. Bir oyuncunuz sakatlandığında ve Zeki Çelik gibi bir oyuncu gelip iyi performans gösterdiğinde, bu fark yaratan bir şey oluyor"

Zeki Çelik, 27. dakikada sakatlanan Rasmus Kristensen yerine oyuna dahil olmuştu.

Roma ile bu sezon 19 maça çıkan Zeki 2 asist yaptı.