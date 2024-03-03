De Rossi Zeki Çelik'e övgüler yağdırdı

Kaynak: Haber Merkezi
De Rossi Zeki Çelik'e övgüler yağdırdı
Roma teknik direktörü Daniele De Rossi, Monza'yı yendikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, milli futbolcu Zeki Çelik'i övdü.

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma, Monza deplasmanına çıktı.

Konuk ekip Roma, mücadeleyi Pellegrini, Lukaku, Dybala ve Paredes (P) attığı gollerle 4-1 yendi.

Monza'nın tek golünü ise Carboni kaydetti.

Roma bu sonuçla 47 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, Monza 36 puanla 11. sırada kaldı.

Teknik direktör Daniele De Rossi, Monza galibiyeti sonrası konuştu.

Zeki Çelik'in performansını öven teknik adamın sözleri şu şekilde;

"Oldukça ofansif bir takım kurmaya çalışıyorum çünkü her an gol atabilecek oyunculara sahibim. Oyuncuların özelliklerine saygı duyulmalı ve bu niteliklerinden faydalanılmalı. Futbolcuları, top bizdeyken olabildiğince kaleye yakın oynatmaya çalışıyorum. Bir oyuncunuz sakatlandığında ve Zeki Çelik gibi bir oyuncu gelip iyi performans gösterdiğinde, bu fark yaratan bir şey oluyor"

Zeki Çelik, 27. dakikada sakatlanan Rasmus Kristensen yerine oyuna dahil olmuştu.

Roma ile bu sezon 19 maça çıkan Zeki 2 asist yaptı.

İlgili Haberler
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı
Derbi öncesi Dolmabahçe'den ilk görüntüler geldi. Stattaki değişiklik dikkat çekti
Beşiktaş'ın 3 kupalı yıldızından şaşırtan derbi tahmini
Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarlarına çok önemli çağrı
Real Madrid skandal olaya isyan etti. İspanya'da gündem hakem Manzano
Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı
Erman Toroğlu derbide olacakları 1 hafta önceden söylemişti. TFF'den Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi görülmemiş karar
Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı
Fenerbahçe adım adım rekora koşuyor. 2 maç kaldı
Messi ve Suarez şov yaptı. Inter Miami fark attı
10 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'un rakibi Karagümrük
10 maçtır kazanamayan Adana Demirspor'un rakibi Karagümrük
Rıdvan Dilmen Beşiktaş Galatasaray derbi tahminini yaptı. Flaş iddia
Lebron James'ten tarihi başarı
Lebron James'ten tarihi başarı
74 yaşındaki Dursun Özbek yanağını Murat Kurum'a neden okşattı?
Son Haberler
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi Dünya
Hayvanları Koruma Örgütü misk kedilerine yönelik işkenceyi eleştirdi
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı Spor
Konyaspor'un Pendikspor galibiyetindeki kahramanı Recep Çınar açıkladı
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü Dünya
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 ölü
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı Spor
Samsunspor'un Başakşehir'e kaybetmesinin en büyük nedenini açıkladı. Mirza Şeker yazdı
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı Ekonomi
Asgari ücrete temmuz zammı gelecek mi? Uzman isim ‘Yüzde 100’ diyerek açıkladı
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ayılıp bayılmak deyimi ne anlama geliyor?