Erman Toroğlu derbide olacakları 1 hafta önceden söylemişti. TFF'den Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi görülmemiş karar

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Pazar) saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir sistemi ilk kez hayata geçireceğini açıkladı.

TARİHTE GÖRÜLMEDİ

Derbi maçında ilk kez VAR Support isimli bir uygulamaya geçeceklerini söyleyen TFF, “Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır. VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır” dedi.

TFF’nin bu kararı sonrası Erman Toroğlu’nun geçtiğimiz hafta oynanan İstanbulspor-Beşiktaş maçının ardından söylediği sözler yeniden gündem oldu.

"VAR ÇALIŞANLARINA DİKKAT EDİN"

Derbide görev yapacak VAR ekibine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Erman Toroğlu, "Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi ve VAR’ı çok önemli. VAR’da teknikteki çalışanlara dikkat edin. VAR odasında teknik personel olayım istediğim maçı döndürürüm” demişti.

VAR SUPPORT NE İŞE YARAR

Teknik destek: VAR Support ekibi, VAR sisteminin teknolojik altyapısını kontrol eder ve gerekli durumlarda teknik problemlerin giderilmesine katkıda bulunur. Sistemde ortaya çıkan herhangi bir teknik aksaklıkla ilgili çözümü çabucak sunarlar.

Operasyonel destek: Maç boyunca VAR odasında yer alan hakemlere operasyonel destek verirler. Video analizleri yapmak, hakemlere lazım olan bilgileri aktarmak ve karar süreçlerini kolaylaştırmak gibi işler bu kapsamda bulunur.

İletişim ve koordinasyon: VAR Support, saha hakemleri ile VAR odasındaki hakemler arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlar. Böylece maçın doğru bir şekilde yönetilmesine ve iletişim kanallarının açık olmasına yardımcı olurlar.

Eğitim ve bilgilendirme: VAR Support, VAR sisteminin kullanımıyla ilgili hakemlere eğitim ve bilgilendirme verir. Yenilikçi teknolojiler ve güncellemeler hakkında hakemleri aydınlatır ve sistemi etkin bir şekilde kullanmalarına destek olur.