74 yaşındaki Dursun Özbek'e hiç yakışmadı! Gürel Yurttaş Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları yazdı

Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i neden kutlamadığını açıkladı.

74 yaşındaki Dursun Özbek'e hiç yakışmadı! Gürel Yurttaş Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları yazdı

Dursun Özbek 74 yaşında. Ligin en yaşlı ve de tecrübeli başkanlarından. Ağır abi yani.
Ama inanılmaz laflar ediyor.
Birleştirici, yapıcı olması, büyüklük yapması gerekirken kahvehane ağzıyla konuşuyor. Ayıp ediyor.
Şöyle izah edeyim.
Önce Galatasaray'ı şampiyonluğundan ötürü tebrik ederim.
Sonra da Dursun beye geleyim.
Fenerbahçe'yi 3-0 yenip gönderdikleri maçtan sonra bakın ne diyor:

"Cumhuriyet’in yüzü Galatasaray’dır. Buna Allah da şahittir. İşte 100. yılda kupa bizde. Bu şampiyonluğu ilmek ilmek ördük ve bugüne kadar getirdik. İki ay önce de söyledim ‘Şampiyon belli kardeşim, boşuna uğraşmayın! 2. ve 3.’ye de bakarız’ dedim. 2.yi ve 3.’yü de biz belirliyoruz. Herkes şunu iyi bilsin, Süper Lig’in generali Galatasaray’dır ve Galatasaray ne derse, o olur. Depremde takımlar çekildi şu oldu, bu oldu. Ne istiyorsun kardeşim, 6 puan mı? Veriyorum, yine geridesin. Sivas’ta şu oldu, bu oldu. O puanı da sana verdim. Ne oldu? Galatasaray’la bilek güreşi yapılmaz.

Geçen sezonki sıralama, Galatasaray’a yakışmayan bir sonuçtu. Hiç kimse bizden böyle bir sonuca gideceğimizi beklemiyordu. Zaten rakiplerimizin şaşkınlığı ve kabul edememesi buradan geliyor. ‘Geçen sezon 13. olan takım, nasıl oluyor da şampiyonluğa ulaşıyor?’ diye düşünüyorlar."

Aklınca rakibini kanırtıyor!
Hani küçük çocuklar kızdırır ya karşısındakini. Öyle yapıyor.

Yakışıyor mu?
Ayıp değil mi?

Madde madde sıralayayım:

- Sayın Özbek. Ligin başlarında sizin ve yanınızdaki Erden Timur'un konuşmaları duruyor orada. Madem Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz, madem ligin generali (!) o zamanki o laflar neydi o zaman? Dün öyle bugün böyle mi?

- Sizin hem büyük bir kulübün başkanı, hem de tecrübeli olarak rakiplerinize karşı böyle davranmanız yakışık alıyor mu? Ondan sonra nasıl saygı beklersiniz rakiplerinizden?

- Biz yenilen takımın futbolcuları da aynı uçakta diye kendi takımının oyuncularının kutlama yapmasına, konuşmasına, kupayı kaldırmasına bile izin vermeyen başkan gördük(Süleyman Seba). Özhan Canaydın gibi dünya beyefendisi, rakibine saygılı başkan da gördük. Onlar da bunun karşılığını görüyorlardı zaten. Siz hiç mi ders almazsınız geçmişten?

Neyse. Daha fazla uzatmayacağım. Anlayan anladı zaten.
Ben Galatasaray'ı bir kez daha kutlarım.
Ama sayın başkan... Bu tip konuşmalara, davranışlara devam ettiğiniz sürece sizi kutlamam. Diyeceksiniz ki kutlasan ne olur, kutlamasan ne olur? Benim ne olur da... Milyonlarca insan var benim gibi düşünen bunu da hatırlatırım ama!

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