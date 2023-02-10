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Meral Akşener yeni seçim tarihini açıkladı

Gazeteci Murat Yetkin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le deprem bölgelerinden Gaziantep'e gittiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı OHAL kararının seçimleri etkileyip etkilemeyeceğine Akşener'in "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" dediğini söyledi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 10:35
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Akşener yeni seçim tarihini açıkladı

Meral Akşener yeni seçim tarihini açıkladı
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Anayasa'nın 78. maddesi savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan tanımazsa, TBMM'nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini belirten Murat Yetkin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bu yönde bir karar çıkacağına ihtimal vermediğini söyledi ve “Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.” dedi.

Murat Yetkin’in yazısı şöyle:

“72 saat” diyor İYİ Parti lideri Meral Akşener: “Üç gün.”

“Şimdiye kadar neden gitmedim? (Deprem çalışmasına) engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet,” diye ekliyor.

Akşener ile Ankara’dan Gaziantep’e uçuyoruz. Depremden sonra bölgeye ilk gidişi. İlk saatlerden itibaren 246 parti yetkilisinin depremden etkilenen 10 ilde bulunduğunu anlatıyor; 164 TIR yardım ulaştırmışlar. Hayır, AFAD’a vermemişler; çünkü AFAD’ın elinde yeterli eleman da yok koordinasyon da. Kayda girsin diye AFAD’a bilgi verip kendileri dağıtıyorlarmış.

Aklıma az önce Esenboğa Havalanı'nda deprem bölgesinden gelip aktarma bekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in söyledikleri geliyor: “Herkes en küçük işi yapmak için yukarıdan talimat bekliyor. Talimat gelmiyor. Gelmeyince iş yapılmıyor.”

“Ucube tek adam rejimi” diyor Akşener; “2014’ten itibaren çok istedi Sayın Erdoğan. Bu arkadaşlar her bir kurumu ele geçireceğiz derken kurumların içini çürütmüşler. Devlette ciddiyet ve liyakat kalmadı. Tek adam sisteminin sonucu. Bütün hataların, kusurların tek sorumlusu Erdoğan’dır.”

Deprem seçim tarihini etkiler mi?

Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar eğilip kulağına bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da havalimanında olacakmış.

Soruyoruz: deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL’den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? Kafalardaki sorular…

Akşener sorudan pek de memnun olmamış bir ifadeyle yanıtlıyor:

“14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum.”

Peki, ya erteleme? Anayasa’nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM’nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor.

Akşener Meclis’ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: “Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.”

Depremin Erdoğan’ın seçim desteğine etkisi be olur peki?

Akşener susuyor ama Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın bıyık altından gülümsüyor: “Buradan bir şamar yer.”

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Hasan
10.02.2023 11:02
1 yıl ertelemeye kesinlikle müsaade edilmemeli. 1 sene daha kalırsa ülkenin tamamen bittiğinin resmidir. Diktatörlük ülkede kalıcı hale gelir.Gerekirse sinei millete dönülmelidir.  
 
Ruhsar
10.02.2023 10:43
evet meral hn. haklısınız  
 
Yener
10.02.2023 10:38
Erdoğan aday olamıyor anayasaya göre. Ülkenin içine attı zaten.  
 
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