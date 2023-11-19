A Milli Takım Almanya'yı eze eze yendi. Tarihi zafer. Montella'nın takımı bambaşka

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda kritik Galler maçı öncesi Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi.

Bu maç, kendimizi test etmek adına önemli bir maçtı. İlk 11'de, hücum hattında genç yetenek Kenan Yıldız dikkat çekti. Prova mücadelesinde kendini göstermek için sahaya çıktı Kenan.

Almanya'da deplasmanda değil, evimizde gibi çıktık karşılaşmaya.

Gurbetçi taraftarlarımız, stadı tıklım tıklım doldurdu.

İYİ BAŞLADIK AMA GOLÜ YEDİK!

Milliler, mücadele çok arzulu, çok istekli başlarken, kalesinde golü görmeye engel olamadı.

Henrichs'in derinlemesine pasında bomboş kalan Sane, topu yukarıya çıkarınca Kai Havertz'e golü atmak kaldı.

Atakları Sane ile kullanan Almanlar, oldukça tehlikeli pozisyonlar gerçekleştirmeyi başardı.

Almanya ikinci gole yaklaşırken, derin bir nefes aldık. Sane, kendisine atılan topa iyi koştu ve savunma arkasına sarktı. Sol ayak içi uzak köşeye yaptığı şut yandan auta gitti.

OYUNU KANADA YIKTILAR

Alman Milli Takımı oyuncuları, kanatlardan hücum etmeye çalıştı.

Oyunu kanada yığarak gol aradılar.

MİLLİLERİMİZDE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK!

İlkay Gündoğan ile çarpışan ve kendini deneyen Emre Akbaba, mücadeleye devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bir kaç kez zorladı ancak olmadı. Onun yerine Abdülkadir Ömür oyuna girdi.

ABDÜLKERİM ASİST-FERDİ HARİKA GOL!

Ferdi Kadıoğlu, muazzam bir gole imza attı. Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ferdi, ayağından füze çıkardı ve 38'de durum 1-1'e geldi.

Abdülkerim Bardakcı, bunu Galatasaray'da Kerem'e hep yapıyordu ve bu sefer Ferdi'ye yaptı.

ÜST ÜSTE JENERİKLİK GOLLER

Geriden gelmek Türkiye'nin kanında var. 1-0 yenik durumdan Milliler, Kenan Yıldız'ın nefis golüyle maçta 2-1 öne geçti.

45+2'de sol çaprazda topla buluşan Kenan, olağanüstü bir vuruşa imza attı. Çok sert giden top direğin de yardımıyla ağlara gitti. Bu golle ilk yarı 2-1 sona erdi.

MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, ikinci yarıya Salih Özcan'ı oyuna sokarken, İsmail Yüksek'i kenara aldı.

MAÇA DENGE GELDİ

49'da Füllkrug, Altay Bayındır'ın kapattığı köşeden topu ağlara yolladı. Skor 2-2 olurken, 53'te Salih Özcan'ın şutu direkten dışarı çıktı. Çok güzel şut az farkla kaçtı.

PENALTIDAN YENİDEN ÖNE GEÇTİK

Sol kanattan kullandığımız frikikte Kai Havertz topa elle müdahele edince hakem VAR'a gitti. İnceleme sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi ve topun başına 64'te giren Yusuf Sarı geçti.

Topu ağlara gönderen Yusuf Sarı, hocası Vincenzo Montella'ya koştu.

MÜTHİŞ BİR MAÇ, MÜTHİŞ BİR SONUÇ!

Muhteşem bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi Milliler, 3-2 kazanmayı başardı.

Maç hazırlık maçı gibi değil sanki bir turnuva maçı gibi oynadı bizim çocuklar. Varını yoğunu verdiler mücadelede.

Montella'nın takımı harbiden bambaşka. Muhteşem bir zafer, nefis bir sonuç.

Bu hırsla, EURO 2024'te çok can yakarız.