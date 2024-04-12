Abdullah Avcı'dan oyuncularına tepki: Çok yumuşak takımız

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Abdullah Avcı'dan oyuncularına tepki: Çok yumuşak takımız
Sivasspor mağlubiyetinin ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımda yaşanan sorunu açıkladı.

Süper Lig'in 32. haftasını Sivasspor mağlubiyeti ile kapayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından flaş sözler sarf etti.

Yumuşak bir takım olduklarını ve bunu düzeltmeleri gerektiğini söyleyen Abdullah Avcu, "İkinci yarıda oyun iyi değildi. Topa sahip gibi gözüktük. Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Kaybettik. Yumuşak bir takımız, daha sert olmamız gerekiyor. Rakip golde 4 kişinin arasından çıkıyor. Bu iyi olmadı. Üçüncülük avantajını korumak istiyorduk" yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı, Trezeguet'i neden oyundan çıkardığını da açıkladı: "Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı. Rakibi beşli bekliyorduk ve iyi çalışmıştık. Oyun da bizim istediğimiz gibi başladı. İlk yarıda pozisyonlar var ama pas hızını daha iyi yapmalıydık. Böyle rakiplere karşı fırsatları değerlendirirsen rakip daha çok risk alıyor."

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