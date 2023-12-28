Abdullah Avcı'ya taraftarlardan Ali Şahin tepkisi

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Abdullah Avcı'ya taraftarlardan Ali Şahin tepkisi
Trabzonspor'da, genç oyuncunun devre arasında U-19 takımından ayrılabileceğinin iddia edilmesi, bordo- mavili taraftarların ve kulübe yakın kişilerin tepkisini çekti.

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’un, alt lig takımlarından bazı kulüplerin ilgilenmeye başladığı genç stoperi Ali Şahin Yılmaz'ı, devre arasında kiralık göndermeyi düşünmesi, bordo-mavili taraftarların ve kulübe yakın isimlerin tepkisini çekti.
Sezon başında A takımla idmanlara çıkarken, oynadığı hazırlık maçlarında da göz dolduran 19 yaşındaki Trabzonlu oyuncu, 1461 Trabzon FK'ya kiralık olarak gitmeyi haklı olarak reddetmesi üzerine, U-19 takımına gönderilmişti.
Ali Şahin Yılmaz’ın, başka bir takıma kiralanabilir şeklinde duyum alınması tepki çekerken, bu oyuncunun devre arasında Trabzonspor’un A Takım kadrosuna, kesinlikle geri çağrılması isteniyor.
Abdullah Avcı'nın, forma şansı vermeyi düşünmediği genç isimler arasında yer alan 1.85 boyundaki genç stoper oyuncu ile alt lig takımlarının ilgileniyor olması nedeniyle, maç tecrübesi kazanması ve gelişimine devam edebilmesi için Ali Şahin Yılmaz'ın kiralanmasına sıcak bakıldığı ifade ediliyor.
Son beş yıldan beri Trabzonspor‘un alt yapısından yetişen genç savunmacının, bu seferlik A takım kadrosuna alınmaması halinde, oynama garantisi verecek olan bir takıma, kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
Ali Şahin, Türk Milli Takımının değişik alt yaş kategorilerinde, bugüne kadar toplam 36 kez milli formayı giymişti.

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