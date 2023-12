Orsic'ten Trabzonspor'u yıkan haber

Bu sezon başında, İngiltere’nin Championship Ligi takımlarından Southapton'dan transfer edilen ve hazırlık kampındaki bir hazırlık maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Hırvat oyuncu Mislav Orsic, tedavi süresiyle alakalı olarak Hırvat basınına yaptığı açıklamalarda ‘Dizim ile alakalı her şey yolunda gibi’ dedi.

Sezon başından beri çapraz bağ yırtığı tedavi gören Zagrep doğumlu Orsic, "Aslında şu ana kadar planladığım her şey gibi gidiyor, kendimi iyi hissediyorum, dizim iyi durumda. Yani hiçbir engelim yok, hiçbir şey beni engellemiyor ve umarım hiçbir şey ters gitmez. Salonda antrenman yapıyorum, adale ve kaslarımı güçlendiriyorum, ardından çimde özel egzersizler yapıyorum. Topla antrenman yapmaya da başladım. Bunlar daha kolay antrenmanlar ama antrenmanların yoğunluğu günden güne artıyor. Maçlarda yapacağım hareketleri simüle etmek için daha fazla çalışıyorum, şimdilik her egzersizin dozunun iyi ayarlanması ve kontrol edilmesi gerekiyor." dedi.

Memleketi Hırvatistan'da bireysel çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki Orsic, ne zaman geri döneceğine ilişkin bilgilerde paylaştı. Orsic, "Kulübümün iyileşme sürecimi şehrimde geçirme teklifimi kabul etmesine sevindim, evimde benim için çok daha kolay. Ancak her hafta kulübün doktorları ve fizyoterapistleriyle iletişim halindeyim, onlara yaptığım her şeyin videolarını da gönderiyorum, böylece her şey kontrol altında oluyor. Bir ay kadar önce Trabzon'daydım, detaylı muayenelerden geçtim ve bu muayenelerin sonuçları mükemmeldi, doktorlar durumumdan ve gidişattan çok memnundu. Tamamen iyileşmem için tedavinin Zagreb'de devam etmesi ve ocak ayının ortalarında Trabzon'da olmam konusunda anlaşmaya varıldı. Daha sonra yeni bir kontrol muayenesinden geçmeliyim ve sonrasında takım antrenmanlarına ne zaman katılabileceğime doktorlar karar vermeli. Giderek iş yoğunluğumu artırıyordum. Bazı öngörü ve beklentilere göre mart ayında her şey yolunda giderse tam hazır olurum görünüyor." Şeklinde konuştu.

Trabzonspor'daki sakatlığının kariyeri boyunca yaşadığı en ağır sakatlık olduğunu ifade eden kanat oyuncusu, "Beni bu kadar uzun süre ara vermeye zorlayan benzer bir sakatlık yaşamadım. Ayak bileklerimde sorunlar vardı ama ilerledikçe hepsi çözüldü, çok antrenman kaçırmadım. Herhangi bir kopma yaşamadım, fiziksel olarak her zaman maksimum düzeyde hazırlandım ve sakatlıkları atlattım gibi." diye konuştu.

Hırvatistan A Milli Takımı dahil, diğer yaş kategorilerinde de olmak üzere, toplam 70 kez milli formayı giyen ve sakatlığından sonraki ilk iki ayın kendisi için çok çok zor geçtiğini hatırlatan Hırvat milli oyuncu: "İlk iki aylık iyileşme kariyerimde yaşadığım en zor şeydi diyebilirim. İdman yapamayacağımı fark etmek, psikolojimi bozuyor ve adeta beni öldürüyordu. O zaman bile pek dinlenmedim, yerde bazı egzersizler yapmaya çalıştım. Gün geçtikçe kendimi daha iyi hissettim, artık üzüntü ve depresyon kalmadı, sabırlı olmam ve geri dönmek için acele etmemem gerektiği kabullendim. Doktorlarla yapılan iyileşme planına bağlı kalıyorum. Tamamen sağlıklı bir şekilde sahalara dönmenin zaman alacağını da biliyor ve sabırsızlanıyorum. Abdullah Hocanın da bir an önce dönmemi beklediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Orsic, 2025 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden yokluğunda Trabzonspor'da yaşanan teknik adam değişikliği sonrasında Abdullah Avcı ile Trabzon ziyaretinde konuştuğunu da hatırlatarak, "Trabzon'a en son geldiğimde Abdullah Avcı ile kısaca konuşmuştuk. Dönüşümü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi, acil şifalar diledi. Şu ana kadar her şey yolunda, Ocak ayında Türkiye'ye döndüğümde neler olacağını göreceğiz. Geçen yaz iki yıllık sözleşme imzaladım ve şu ana kadar kulübümle herhangi bir sorun yaşamadım. Tek derdim bir an önce takımımda ilk kez formayı giyebilmek." şeklinde, sözlerini tamamladı.