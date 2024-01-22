Galatasaray'a 1 iyi 1 kötü haber. 2 yıldız isimle yollar ayrılıyor

Ara transfer döneminde kadroya yeni isimler katmadan önce mevcut oyuncularından bazılarıyla yollarını ayırması gereken Galatasaray’da iki yıldız için sürpriz iddialar gündeme geldi.

Sezon başında kiralık olarak katıldığı Galatasaray’da bir türlü istenileni veremeyen Angelino’nun menajeri Serie A ekiplerinden Sassuolo ile görüşmelere başladı.

Oyuncu ile yollarını bir an önce ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar Leipzig ile fesih görüşmelerini sürdürüyor.

Diğer bir yandan son 2 sezondur performansıyla herkesi büyüleyen Sacha Boey’e Avrupa devİ PSG talip oldu.

Nordi Mukiele ile yollarını ayıracak olan Fransız temsilcisi önümüzdeki günlerde Boey için resmi adımları atacak.