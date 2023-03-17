Evi terk ettiği iddia edilen Demet Özdemir'den ilk açıklama

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgelerine yardım gönderen ve günlerce çalışan Demet Özdemir, doğum gününde de anlamlı bir harekete imza attı.

Doğum günü Instagram hesabından çağrı yapan Özdemir, deprem bölgesine yardım gönderilmesini istemişti.

Güzel oyuncunun çağrısının ardından 100 bin TL'yi aşkın bağış toplanarak bölgeye gönderildiği öğrenildi.

EVİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oğuzhan Koç'un doğum günündeki bazı davranışlarından rahatsız olan Demet Özdemir, çıkan tartışmanın ardından evi terk etti.

İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de konuşulan arasında.

Çiftin evliliklerinden yaşadıkları kriz magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Özdemir'den bu haberlere dair çarpıcı bir açıklama geldi.

"YETSİN ARTIK"

Demet Özdemir, hakkında çıkan haberlere Instagram hesabı üzerinden şu yanıtı verdi:

"İnsanları zam altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun.

Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözcü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.

Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım.

Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık"