17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Evi terk ettiği iddia edilen Demet Özdemir'den ilk açıklama

Evi terk ettiği iddia edilen Demet Özdemir'den ilk açıklama

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti. Özdemir'den çıkan haberlere dair sert bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 21:22
Takip Et

Demet Özdemirin evi terk ettiği iddia edilmişti. Özdemirden açıklama geldi

Evi terk ettiği iddia edilen Demet Özdemir'den ilk açıklama
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgelerine yardım gönderen ve günlerce çalışan Demet Özdemir, doğum gününde de anlamlı bir harekete imza attı.

Doğum günü Instagram hesabından çağrı yapan Özdemir, deprem bölgesine yardım gönderilmesini istemişti.

Güzel oyuncunun çağrısının ardından 100 bin TL'yi aşkın bağış toplanarak bölgeye gönderildiği öğrenildi.

EVİ TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Oğuzhan Koç'un doğum günündeki bazı davranışlarından rahatsız olan Demet Özdemir, çıkan tartışmanın ardından evi terk etti.

İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de konuşulan arasında.

Çiftin evliliklerinden yaşadıkları kriz magazin gündemine bomba gibi düşerken Demet Özdemir'den bu haberlere dair çarpıcı bir açıklama geldi.

"YETSİN ARTIK"

Demet Özdemir, hakkında çıkan haberlere Instagram hesabı üzerinden şu yanıtı verdi:

"İnsanları zam altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun. 

Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözcü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.

Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım.

Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
3
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
4
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
5
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿4 adaylı ilk anketin sonuçları açıklandı. Fark gittikçe açılıyor!
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
6
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
7
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
﻿Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
﻿Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
﻿Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
﻿Almanya'da milletvekili sayısı sınırlanıyor
﻿Almanya'da milletvekili sayısı sınırlanıyor
﻿Almanya'da milletvekili sayısı sınırlanıyor
﻿Naci Ünüvar milli takım tercihini açıkladı
﻿Naci Ünüvar milli takım tercihini açıkladı
﻿Naci Ünüvar milli takım tercihini açıkladı
﻿Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
﻿Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
﻿Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.