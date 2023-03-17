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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında flaş iddia! Evi terk etti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen yaz nikah masasına oturmuştu. İkili hakkında bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kriz çıktı. Eşiyle kavga eden Özdemir, birkaç gün önce evi terk etti.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:17
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Evi terk etti! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında flaş iddia

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında flaş iddia! Evi terk etti
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Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen Magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

26 Şubat’ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.

Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada aldığım duyumlara göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş.

Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı’nın evine gitmişti.

Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüş.

Ancak çift, birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş.

Çiftin arasındaki tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Demet Özdemir’in bu son tartışmanın ardından evi terk ettiği gelen bilgiler arasında...


 

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