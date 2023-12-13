Ada ekibine 141 puan silme cezası

Geçtiğimiz sezondan bugüne uygun olmayan futbolcuları oynatmak, maaşları ödememek ve kadro kayıt kurallarını doğru yapmamaktan dolayı suçlu bulunan Galler ekibi Pontypridd United'a ertelemeli olarak 141 Puan Silme Cezası verildi.



6 PUANLARI SİLİNDİ

Bu sezon sadece 6 puan silineceği açıklanırken 2024/25 sezonunun sonuna kadar ihlalin tekrarlanması halinde 135 puanlık cezanın da uygulanacağı aktarıldı.



Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Pontypridd United'a yönelik soruşturma, oyuncuların sözleşme ihlalleriyle ilgili yaptığı şikayet sonrasında başlatıldı. Soruşturma sonunda kulübe ceza verilmesi kararı çıktı." ifadelerine yer verildi

18 KURAL İHLALİ YAPILDI

Yapılan incelemelerde Pontypridd United'ın 18 kez kural ihlali yaptığı ortaya çıkarıldı.