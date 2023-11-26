Adana Demirspor bu sezon deplasmanda henüz kazanamadı! Kayseri'den de istediğini alamadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Pazar gününün ilk maçı Kayserispor-Adana Demirspor arasındaydı.

2 maçtır kazanamayan Adana Demir çıkış yakalamak, 4 maçını üst üste kazanan Kayserispor ise güzel gidişatını sürdürmek istiyordu.

Ayrıca iki takım da 22 puanla üst sıraları zorluyor.

Takımlar oyuna temkinli başladı. Adana Demirspor'un biraz daha ağır bastığını gördük maçta.

Ancak Kayserispor ataklarını sıklaştırdı ve tehlikeli pozisyonlar yarattı.

Adana Demirspor, hücum hattında topu tutmakta zorlanırken, Kayserispor iç sahada olmanın da avantajıyla daha rahat oynadı.

NET POZİSYON KAÇTI!

Kayserispor, yüzde 100'lük gol şansından yararlanamadı. Aylton, savunma arkasına atılan ara pasa iyi hareketlendi ve kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı.

Ancak iyi bir vuruş yapamayan Kayserisporlu, topu dışarı vurdu ve pozisyon sonrası çimleri dövdü.

ADANA DEMİR SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ!

İlk yarı golsüz bitecek derken, Adana Demirspor'un golü geldi. Niang'ın şutu savunmadan geçmedi ve takipçiliğini konuşturan Yusuf Erdoğan, penaltı noktasına yakın taraftan vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı.

45+2'de gelen gole çılgınlar gibi sevinen Erdoğan, takımını soyunma odasına önde götürdü.

KAYSERİSPOR İSTEKLİ

İkinci yarıda da topun hakimiyetini elinde tutan Kayserispor, beraberlik için bastırdı.

Son bölümlere doğru topla oynamasını arttırdı Adana Demirspor ancak, tempo epey düştü.

AYLTON KAÇIRDI KAÇIRDI, SONUNDA ATTI!

Maçta son 15 dakikaya girerken Kayserispor, aradığı golü bulmayı başardı. Kullanılan korner sonrası yaşanılan karambolde topu önünde bulan Aylton, vuruşunu yaptı ve iğne deliğinden topu ağlara yolladı.

Attığı gol sonrası Aylton'un aklına kaçırdığı goller gelmiş olacak ki, delice sevindi.

73'te gelen gol skoru eşitlerken, maç daha heyecanlı geçmeye başladı.

80'de Badou Ndiaye'nin sert şutu, direkten dışarı çıktı. Nefis bir şut çıktı Ndiaye'nin ayağından.

KAZANAN ÇIKMADI!

Bu sonuçla Adana Demirspor galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Ayrıca bu sezon deplasmanda hiç galibiyet yüzü görememeye devam etti.

Kayserispor ise üst üste 4 galibiyet sonrası beraberlik aldı.

İki takım da 23 puana çıkarken Adana Demirspor 3. sırada, Kayserispor 4. sırada yer aldı.