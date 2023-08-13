Adana Demirspor'a Yusuf Erdoğan'dan hayat öpücüğü. Adana dolu dizgin

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, sahasında ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Konferans Ligi'nde Osijek'e karşı aldığı 5-1'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkan Adana Demirspor, rakibi karşısında iyi bir başlangıç yaptı.

İlk dakikalarda Yusuf Sarı ve Belhanda ile pozisyon aradı.

Rizespor ise kendi yarı alanında paslaşmaya, pozisyon üretmeye çalıştı.

BELHANDA SAHNEDE!

Adana Demirspor, aradığı golü 27. dakikada Younes Belhanda ile buldu.

Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu alan Belhanda, bir kişiyi güzel yatırdı ve şutunu çekti.

Kaleci Gökhan Akkan'ın burada büyük hatası var. Topu tutamadı ve ağlara gitti.

27'de Adana Demirspor durumu 1-0'a getirmiş oldu.

İLK YARIYI ADANA DEMİR ÖNDE KAPATTI

Kluivert'in öğrencileri, Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Yüzde 59'a yüzde 41 topa sahip olan taraf ev sahibi Mavi Şimşekler'di.

ÇAYKUR RİZESPOR DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Konuk ekip ikinci yarıya Oumar Diouf-Mary değişikliğiyle başladı. Adana Demirspor ise aynı 11 ile devam etti.

İki takım da birkaç pozisyon bularak kalelerde etkili olmaya çalıştı. Ancak tempo fazla yükselemedi.

Kluivert 60'da Nani-Emre ikilisini kenara alarak oyuna Akintola ile Dorukhan'ı sürdü.

Adana'daki sıcak futbolcuları ve hakemleri o kadar yormuş olacak ki, birçok kez su molası verildi.

NET FIRSAT KAÇTI!

84. dakikada Adana Demirspor Akintola ile net fırsatı kaçırdı.

Savunma arkasına kaçan Akintola'ya güzel pas geldi.

Hızını kullanan Akintola, kaleci Gökkan Akkan ile karşı karşıya kaldı.

Şutunu da çekti ama kaleci çok kritik bir kurtarışa imza attı.

ÇAYKUR RİZESPOR DENGEYİ GETİRDİ

Maçın son bölümlerinde gelen Çaykur Rizespor golü, Adanalı taraftarları üzdü.

Rize ekibinin kullandığı kornerde Emirhan topu arkaya çevirdi ve Mart kafayı vurdu. Sonrasında top ağlara gitti.

RİZE'NİN SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Ev sahibi Rize'nin golüne çabuk reaksiyon gösterdi ve Yusuf Erdoğan ile golü buldu.

Osijek maçında attığı şık golün ardından bu maçta da takımını 3 puana çok yaklaştırdı.

Yusuf Erdoğan, yaşanan karambolde topu önünde buldu ve yaptığı vuruş direkten ağlara gitti.

Yaptığı gol sevinci görülmeye değerdi gerçekten.

Taraftarla bütün olan Yusuf Erdoğan, büyük bir sevinç yaşadı.

ADANA DEMİRSPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Son bölümleri nefes kesen mücadeleyi Adana ekibi 2-1 kazandı ve lige üç puanla başladı.

Yusuf Erdoğan adeta takımına hayat öpücüğü verdi.

Bu takımı kim durduracak?