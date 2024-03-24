İran'a gitmeyi kabul etmeyen Rıza Çalımbay'dan flaş sözler

Kaynak: NTV Spor
İran'a gitmeyi kabul etmeyen Rıza Çalımbay'dan flaş sözler
Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, son zamanlarda Azerbaycan Milli Takımı ile anılmaktaydı ve yurtdışından gelen bir teklifi doğruladı.

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından birçok kulüple ilişkilendirilen Çalımbay'ın ismi, özellikle Azerbaycan Milli Takımı ile gündemdeydi.

NTV'ye konuşan Çalımbay, Azerbaycan ile resmi bir temasın olmadığını, ancak kendisine önerildiğini ve görüşmeye açık olduğunu belirtti. Azerbaycan'daki federasyon seçimleri nedeniyle henüz bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Çalımbay, Süper Lig'den de teklifler aldığını, ancak ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle bu teklifleri değerlendiremediğini söyledi.

Aynı zamanda, İran'ın Persepolis FC takımından aldığı ciddi bir teklifi de geri çevirdiğini açıkladı.

Çalımbay, en son Beşiktaş'ta görev yapmış ve 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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